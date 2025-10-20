Baltijas balss logotype
Смотрите телефон, сидя на унитазе? Это опасно для вашего здоровья

Люблю!
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Смотрите телефон, сидя на унитазе? Это опасно для вашего здоровья

Новое исследование показало связь между использованием смартфонов в туалете и риском развития геморроя. Длительное сидение и отвлечение повышают риск.

Согласно результатам нового исследования, опубликованного в журнале PLOS One в сентябре 2025 года, привычка брать с собой смартфон в туалет может значительно повысить риск развития геморроя. Исследователи из Медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне установили, что длительное пребывание в сидячем положении, вызванное увлеченным просмотром новостей, социальных сетей или другого контента на смартфоне, оказывает избыточное давление на прямую кишку, что может спровоцировать развитие геморроя.

В исследовании приняли участие 125 взрослых, которым была назначена плановая колоноскопия. Анализ показал, что "у тех, кто часто пользовался телефоном во время посещения туалета, вероятность развития геморроя была значительно выше". Даже с учетом таких факторов, как возраст, пол, индекс массы тела, уровень физической активности, склонность к запорам и потребление клетчатки, у любителей смартфонов риск развития этого заболевания был на 46% выше, чем у тех, кто не пользовался телефоном в туалете.

"Хотя общеизвестно, что не стоит подолгу сидеть на унитазе, наше исследование выявило конкретную связь между геморроем и использованием смартфона", – подчеркивается в исследовании.

Около 66% опрошенных признались в использовании смартфона в туалете, причем большинство из них (54,3%) читали новости, а 44,4% просматривали социальные сети. В среднем, пользователи смартфонов проводили в туалете больше времени: 37% проводили там более пяти минут, в то время как среди тех, кто не пользовался смартфоном, этот показатель составлял всего 7%.

Результаты исследования были подтверждены с помощью колоноскопии, проведенной двумя независимыми эндоскопистами, что повысило достоверность полученных данных.

Данное исследование подчеркивает, как повседневные привычки, связанные с использованием технологий, могут непреднамеренно влиять на здоровье. Исследователи предлагают разработать кампании по охране здоровья населения, направленные на повышение осведомленности о рисках, связанных с длительным пребыванием в туалете и отвлечением на смартфоны.

tourprom

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
