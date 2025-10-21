Многие люди осенью отмечают снижение энергии, апатию или раздражительность. Если упадок сил сохраняется неделями, к нему присоединяются нарушения сна, плаксивость или чувство беспомощности — это уже повод обратиться к специалисту.
Эксперт - Ирина Шатунова, врач‑психиатр
Депрессию часто недооценивают, списывая ее симптомы на усталость, погоду или особенности характера. Но это не слабость и не временное настроение. Депрессия — психическое расстройство, которое затрагивает эмоции, мышление, физическое состояние и волю. Это состояние требует внимания и профессиональной помощи.
Депрессия — это не просто временная грусть после неприятного события или пережитого стресса. Это заболевание, при котором наблюдается патологически сниженное настроение (гипотимия), сопровождающееся устойчиво негативной оценкой себя, своей жизни и будущего.
Как она проявляется
Эмоциональная сфера. Человек чувствует опустошенность, апатию, утрату интереса к тому, что раньше радовало. Пропадает способность получать удовольствие даже от привычных вещей. Это состояние называется ангедонией.
Когнитивная сфера. Возникают трудности с концентрацией, снижается память, появляются навязчивые, пессимистичные мысли, чувство вины, ощущение бесполезности и никчемности.
Физическое состояние. Часто пациенты жалуются на постоянную усталость, расстройства сна в виде бессонницы или чрезмерной сонливости. Меняется аппетит — он может снижаться или, наоборот, усиливаться. Появляются соматические жалобы: головные, мышечные, абдоминальные боли. Движения и речь могут становиться замедленными.
Волевая сфера. Даже простые действия, такие как встать с постели или принять душ, требуют колоссальных усилий. Человек испытывает ощущение невозможности начать что-либо.
Почему возникает депрессия
Причины почти всегда комплексные. У одного человека срабатывает сочетание биологических и психологических факторов, у другого депрессию может спровоцировать стресс, длительное психоэмоциональное напряжение или хронические заболевания.
1. Биологические причины:
● Наследственная предрасположенность: риск выше, если у близких родственников были депрессивные эпизоды.
● Нарушение баланса химических веществ (нейромедиаторов) в мозге: серотонина, дофамина и норадреналина.
● Гормональные изменения: послеродовой период, менопауза, сбои в работе щитовидной железы и других желез внутренней секреции.
2. Психологические факторы:
● Психологические травмы и стресс в детстве.
● Личностные особенности: высокая тревожность, перфекционизм, заниженная самооценка.
3. Социальные и внешние обстоятельства:
● Потеря близких, развод, проблемы в отношениях.
● Одиночество, изоляция.
● Финансовые трудности, профессиональные кризисы.
● Хронический стресс и эмоциональное выгорание.
4. Сопутствующие состояния:
● Соматические заболевания: от диабета и заболеваний сердца до онкологии и болезни Паркинсона.
● Хронические боли.
● Злоупотребление психоактивными веществами.
● Последствия инсульта, деменции.
Что такое сезонная депрессия и почему она возникает
Сезонная депрессия — это форма депрессивного расстройства, которая развивается в определенное время года, чаще всего в осенне-зимний период, и постепенно проходит с наступлением весны. Главным пусковым фактором считается снижение количества солнечного света.
Что происходит в организме
Нарушаются биологические ритмы. При недостатке естественного освещения сбивается работа «внутренних часов» — циркадных ритмов. Это влияет на циклы сна и бодрствования: человек становится сонным по утрам и ощущает усталость в течение дня.
Изменяется баланс нейромедиаторов. Свет регулирует уровень серотонина — вещества, влияющего на настроение. С укорачиванием светового дня его синтез снижается, а выработка мелатонина (гормона сна), напротив, усиливается. Повышенный уровень мелатонина связан с ощущением заторможенности и апатией.
Развивается дефицит витамина D. Витамин D вырабатывается в коже под действием ультрафиолета и участвует в регуляции настроения, в том числе через синтез серотонина. Его дефицит усиливает депрессивные симптомы.
Что важно запомнить
Депрессию часто принимают за обычную усталость, недостаток мотивации или осеннюю хандру. Но это заболевание, и к нему стоит относиться всерьез. Если у вас или у ваших близких все чаще нет сил на обычные дела, настроение нестабильно, а режим сна сбит — не ждите, что это пройдет само. Своевременное обращение к врачу поможет изменить состояние к лучшему.
