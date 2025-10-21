Многие люди осенью отмечают снижение энергии, апатию или раздражительность. Если упадок сил сохраняется неделями, к нему присоединяются нарушения сна, плаксивость или чувство беспомощности — это уже повод обратиться к специалисту.

Эксперт - Ирина Шатунова, врач‑психиатр

Депрессию часто недооценивают, списывая ее симптомы на усталость, погоду или особенности характера. Но это не слабость и не временное настроение. Депрессия — психическое расстройство, которое затрагивает эмоции, мышление, физическое состояние и волю. Это состояние требует внимания и профессиональной помощи.

Депрессия — это не просто временная грусть после неприятного события или пережитого стресса. Это заболевание, при котором наблюдается патологически сниженное настроение (гипотимия), сопровождающееся устойчиво негативной оценкой себя, своей жизни и будущего.

Как она проявляется

Эмоциональная сфера. Человек чувствует опустошенность, апатию, утрату интереса к тому, что раньше радовало. Пропадает способность получать удовольствие даже от привычных вещей. Это состояние называется ангедонией.

Когнитивная сфера. Возникают трудности с концентрацией, снижается память, появляются навязчивые, пессимистичные мысли, чувство вины, ощущение бесполезности и никчемности.

Физическое состояние. Часто пациенты жалуются на постоянную усталость, расстройства сна в виде бессонницы или чрезмерной сонливости. Меняется аппетит — он может снижаться или, наоборот, усиливаться. Появляются соматические жалобы: головные, мышечные, абдоминальные боли. Движения и речь могут становиться замедленными.

Волевая сфера. Даже простые действия, такие как встать с постели или принять душ, требуют колоссальных усилий. Человек испытывает ощущение невозможности начать что-либо.

Почему возникает депрессия

Причины почти всегда комплексные. У одного человека срабатывает сочетание биологических и психологических факторов, у другого депрессию может спровоцировать стресс, длительное психоэмоциональное напряжение или хронические заболевания.

1. Биологические причины:

● Наследственная предрасположенность: риск выше, если у близких родственников были депрессивные эпизоды.

● Нарушение баланса химических веществ (нейромедиаторов) в мозге: серотонина, дофамина и норадреналина.

● Гормональные изменения: послеродовой период, менопауза, сбои в работе щитовидной железы и других желез внутренней секреции.

2. Психологические факторы:

● Психологические травмы и стресс в детстве.

● Личностные особенности: высокая тревожность, перфекционизм, заниженная самооценка.

3. Социальные и внешние обстоятельства:

● Потеря близких, развод, проблемы в отношениях.

● Одиночество, изоляция.

● Финансовые трудности, профессиональные кризисы.

● Хронический стресс и эмоциональное выгорание.

4. Сопутствующие состояния:

● Соматические заболевания: от диабета и заболеваний сердца до онкологии и болезни Паркинсона.

● Хронические боли.

● Злоупотребление психоактивными веществами.

● Последствия инсульта, деменции.

Что такое сезонная депрессия и почему она возникает

Сезонная депрессия — это форма депрессивного расстройства, которая развивается в определенное время года, чаще всего в осенне-зимний период, и постепенно проходит с наступлением весны. Главным пусковым фактором считается снижение количества солнечного света.

Что происходит в организме

Нарушаются биологические ритмы. При недостатке естественного освещения сбивается работа «внутренних часов» — циркадных ритмов. Это влияет на циклы сна и бодрствования: человек становится сонным по утрам и ощущает усталость в течение дня.

Изменяется баланс нейромедиаторов. Свет регулирует уровень серотонина — вещества, влияющего на настроение. С укорачиванием светового дня его синтез снижается, а выработка мелатонина (гормона сна), напротив, усиливается. Повышенный уровень мелатонина связан с ощущением заторможенности и апатией.

Развивается дефицит витамина D. Витамин D вырабатывается в коже под действием ультрафиолета и участвует в регуляции настроения, в том числе через синтез серотонина. Его дефицит усиливает депрессивные симптомы.

Что важно запомнить

Депрессию часто принимают за обычную усталость, недостаток мотивации или осеннюю хандру. Но это заболевание, и к нему стоит относиться всерьез. Если у вас или у ваших близких все чаще нет сил на обычные дела, настроение нестабильно, а режим сна сбит — не ждите, что это пройдет само. Своевременное обращение к врачу поможет изменить состояние к лучшему.