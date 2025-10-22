Baltijas balss logotype
Без пластиковых тыкв и паутины: как стильно украсить квартиру к Хэллоуину 0 35

Люблю!
Дата публикации: 22.10.2025
Kleo
Изображение к статье: Без пластиковых тыкв и паутины: как стильно украсить квартиру к Хэллоуину

Хэллоуин перестал быть исключительно детским праздником с оранжевыми гирляндами и масками из супермаркета. Сегодня это скорее повод поиграть с атмосферой, фактурами и светом, добавить немного загадочности в интерьер, не превращая его в декорации фильма ужасов. Если не хочется готики и кровавых свечей, но настроение праздника все же манит – вот как сделать это стильно.

1. Цвет – не только оранжевый и черный

Современный хэллоуин-декор отходит от привычной гаммы. Вместо резкого контраста попробуйте глубокие оттенки: бордовый, сливовый, графитовый, изумрудный. Они создают нужное настроение без клише. Добавьте немного золота или меди – блеск металла добавит элегантности и поможет "собрать" композицию.

2. Игра со светом

Правильное освещение делает больше, чем любые декорации. Теплый рассеянный свет, свечи в стеклянных подсвечниках, гирлянды с мягким сиянием – все это создает уют и немного мистики. Можно поставить несколько свечей разной высоты на подносе или в стеклянном куполе – эффектно и безопасно.

3. Натуральные акценты

Вместо пластиковых украшений используйте настоящие осенние дары: мини-тыквы, ветки, орехи, сухоцветы, листья. Они не выглядят дешево, не перегружают интерьер и создают живую, "настоящую" атмосферу. Тыквы можно покрасить в матовые оттенки – белый, черный, пудровый или терракотовый.

4. Минимализм с настроением

Не нужно заполнять все пространство – достаточно пары выразительных деталей. Например, венок из сухоцветов у двери, графичная свеча необычной формы, композиция из тыкв разного размера на подоконнике. Главное – выдержать стиль комнаты, чтобы декор выглядел естественно, а не как временный антураж.

5. Текстиль и фактуры

Добавьте уют через материалы: шерстяные пледы, бархатные подушки, скатерти из плотного льна или хлопка. Хэллоуин – отличный повод обновить домашний текстиль, особенно если он в глубоких насыщенных тонах. Матовые и бархатные поверхности добавляют ощущение тепла и комфорта, а это идеально для конца октября.

6. Детали с характером

Если хочется легкой жути – сделайте это тонко. Поставьте пару керамических черепов, свечи в форме рук, или добавьте постеры с арт-графикой в духе хоррор-нуара. Это не лобовой декор, а стильный штрих, который считывается как настроение, а не карнавал.

Читайте нас также:
#дом #интерьер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

