15 неожиданных способов использовать зубную щётку для уборки и ухода

Люблю!
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 15 неожиданных способов использовать зубную щётку для уборки и ухода

Зубная щётка — это не только инструмент для ухода за зубами. Она помогает чистить труднодоступные места дома, удалять пятна и даже решать мелкие косметические задачи. Вот 15 способов использовать её с максимальной пользой.

1. Очистка плиты и конфорок

Жидкость для мытья посуды в сочетании с зубной щёткой легко справляется с жиром и грязью в труднодоступных местах.

2. Межплиточные швы

Вода с каплей отбеливателя и щётка быстро делают швы между плитками чистыми и сияющими.

3. Стыки ванны и плитки

Эти зоны часто поражаются плесенью. Регулярная чистка хотя бы раз в неделю-две предотвратит её появление.

4. Пятна на ковре

Сода и интенсивное движение щёткой помогают убрать даже застарелые пятна.

5. Следы от детских рисунков

Мелки удаляются легко, а следы от шариковой ручки поддаются с зубной щёткой и пенкой для бритья.

6. Решётки фена и вентиляции

Щётка отлично справляется с пылью и ворсом, скапливающимся в мелких отверстиях.

7. Компьютерная клавиатура

Щётка помогает убрать крошки, пыль и другой мусор между клавишами.

8. Полки и отделения холодильника

Щётка с мягким моющим средством эффективно очищает дверные резинки и ячейки.

9. Тёрка для продуктов

Остатки сыра и овощей легко удаляются щёткой после каждого использования.

10. Овощи и фрукты

Щётка помогает очистить поверхность от земли и загрязнений.

11. Ногти и кожа вокруг них

После работы в саду или повседневных делах щётка с мылом аккуратно очищает ногтевую зону.

12. Контроль непослушных волос

Немного лака для волос и сухая зубная щётка помогут уложить выбивающиеся пряди.

13. Брови

Щётка усмиряет густые брови и придаёт аккуратную форму.

14. Кисточка для окрашивания волос

Щётка может заменить кисточку для равномерного распределения краски, хотя классическая кисть предпочтительнее.

15. Мелкие предметы и аксессуары

Щётка помогает чистить замки, декоративные элементы и труднодоступные места.

Эти простые способы демонстрируют универсальность зубной щётки: она помогает не только поддерживать здоровье зубов, но и облегчает уборку и уход за собой.

Источник: pomada.cc

