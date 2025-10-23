Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Юрмала: знакомая и незнакомая 0 444

Люблю!
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Юрмала: знакомая и незнакомая

— … и прекрасная в любой сезон!

Что приходит в первую очередь в голову при упоминании о Юрмале? Ну конечно же, море, пляж, пешеходная улица Йомас и Концертный зал «Дзинтари». Да, еще Лиелупе с живописными берегами… Однако здесь вас здесь ждет еще великое множество ярких впечатлений!  Отправляемся открывать для себя новую, неизвестную Юрмалу.

Звенящая тишина Кемерских болот

Boloto.jpg

По болоту в «мокроступах»

Путешествие наше начинается с …болота. Да, именно: Юрмала — это не только море и пляж, здесь есть Большое Кемерское болото, раскинувшееся на территории одноименного национального парка. В утренние часы здесь царит невероятная тишина, изредка нарушаемая пением птиц. И хотя для прогулок там проложены деревянные мостки, мы не могли не использовать возможность погулять по болоту, так сказать, в более экстремальном виде — в специальных болотных «мокроступах». Это стоит попробовать!

Дивный, белый, романтичный...

...Наш микроавтобус на время превращается в машину времени: из мира дикой природы на Кемерском болоте в считанные минуты мы попадаем в совсем другой мир - мир галантных кавалеров и прекрасных дам, проводящих время на курорте. Собственно, ни дам, ни кавалеров здесь нет, зато есть все, что в свое время было построено для красивой жизни «на водах»: невероятной красоты беседки, живописные тропинки для прогулок, розарии, каналы с перекинутыми через них мостиками, чем-то напоминающие Венецию…

IMG_7446.jpg

Кемерский парк был спроектирован и создан в 1839 году рижским садовником Карлисом Генрихом Вагнером. С тех пор он видел разные времена, однако в 2021 году город при софинансировании ЕС отреставрировал всю инфраструктуру парка, заодно превратив в тур-объект историческую 42-метровую водонапорную башню. В конце октября башня, правда, закрывается, но уже с мая следующего года уже будет открыта. И если не боитесь высоты, обязательно поднимитесь наверх, на смотровую площадку! Дух захватывает — и от красоты, и от высоты…

Граф ты или князь — ныряй-ка в грязь!

Да, когда-то полежать в «грязи» Кемери было и впрямь привилегией лишь богатых и знатных. Потом, естественно, все изменилось. Вот и нам предлагают полежать в грязи в Курортном реабилитационном центре «Яункемери». Грязь эта уникальная, особенная, лечебно-оздоровительная, способная помочь при самых разных хворях. Сырье для ванн черпают тоннами в районе Слокского болота, затем тщательно очищают и смешивают с местной минеральной водой и готовят для процедур. Рецепты здоровья надежные, апробированные десятилетиями.

И вкусно, и грустно…

Вкусно — потому что в октябре в Юрмале проходила Неделя ресторанов, в которой приняло участие около двух десятков лучших местных рестораторов. Грустно — потому что невозможно попробовать все, что они предлагают! К слову, в Юрмале, помимо ресторанов известных, с громким именем и репутацией, постоянно открываются новые и новые точки, где можно поесть вкусно и, что немаловажно, на любой вкус и кошелек. Так что ехать в Юрмалу со своим бутербродом точно не стоит!

Картины, квест и деревянные «кружева»

В небольшом, но очень красивом историческом деревянном здании в Дубулты, в котором разместился Юрмальский Центр культурного пространства и дизайна среды, нас ждет встреча с Прекрасным — сразу с двумя выставками.

IMG_7425.jpg

Деревянные «кружева» Юрмальского зодчества

Первая — картины из коллекции банка, вторая - образцы уникального деревянного декора. Описывать то и другое не имеет смысла: это как раз тот самый случай, когда лучше один раз увидеть. Тем более, что вход сюда бесплатный, — как, к слову и в другие городские музеи Юрмалы.

А в третьем, небольшом помещении вы увидите … практически все городские объекты среды, но в миниатюре. Идея для семей с детьми: сначала осмотрите все эти статуэтки — русалки, чаек, серебристой «шишки» и прочее — в Центре, а потом попытайтесь вместе с детьми все это найти «на местности» уже в натуральную величину. Потрясающий квест на свежем воздухе на целый день!

За кулисами «Дзинтари»

grimerkaPaulsa.jpg

Легендарная гримерка Маэстро

В Концертном зале «Дзинтари» внешне все знакомо: сосны, обвитые по-осеннему багряным диким виноградом, афиши… Привычных толп зрителей нет: ведь мы прибыли не на концерт, а чтобы заглянуть в «святая святых» легендарного Малого Концертного зала. Слышны звуки музыки — кто-то репетирует перед сегодняшним выступлением. Нам рассказывают об уникальной акустике зала, показывают гримерки, где артисты готовятся к выходу на сцену; одна из них — личная гримерка Раймонда Паулса, переступить порог которой не смеет никто, если в ней находится Маэстро. Мы проходим по извилистыми коридорам, поднимаемся по винтовой лестнице к сцене, повторяя путь людей, радующих нас своим творчеством. Сейчас в полном разгаре осенне-зимний концертный сезон — камерный, уютный, очень душевный и теплый. Что касается конкретики — следите за афишей!

И напоследок — «Пруссак»!

Одним из завершающих пунктов нашего турне становится пивоварня, в самом центре Юрмалы. На вопрос, откуда такое, мягко говоря, необычное название, совладелец пивоварни Угис отвечает просто: есть такое латышское выражение «напился как пруссак», нечто вроде русского «напился в стельку» и т. п. Правда, чтобы «напиться в стельку» пивом «Пруссака», надо очень постараться: оно не слишком крепкое.

IMG_7456.jpg

Пивовар Угис и его «батарея»

Юрмальские пивовары берут другим — необычным составом и огромным разнообразием: сейчас здесь производят более десятка (!) сортов пива с самыми разными вкусами, в числе которых — вкус цидонии и ... томатного сока! И, по словам Угиса, это еще не предел…

Не менее интересны и названия. Как вам, например, такое — пиво «Бицепс»? Ну и каждая этикетка на бутылках — шедевр хипстерского искусства, созданный, к слову, самими же пивоварами…

...Сумерки мы встречаем на террасе 5-звездочного отеля “Baltic Beach Hotel”. Увидеть закат — это то, без чего просто нельзя уезжать из Юрмалы! А увидев, можно уезжать - но с мыслью как можно скорее сюда вернуться...

Читайте нас также:
#отдых
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эти 5 вещей никогда не будет делать мужчина, который хочет серьезных отношений
Изображение к статье: Эти 5 вещей никогда не будет делать мужчина, который хочет серьезных отношений
Не дольше двух лет: почему никогда нельзя пить просроченную воду из бутылок
Изображение к статье: Не дольше двух лет: почему никогда нельзя пить просроченную воду из бутылок
6 способов наладить общение с пожилыми родственниками на расстоянии
Изображение к статье: 6 способов наладить общение с пожилыми родственниками на расстоянии
История создания противозачаточных таблеток: от древности до современности
Изображение к статье: История создания противозачаточных таблеток: от древности до современности
Изображение к статье: Готовим быстрые корейские оладьи из консервированного тунца
Готовим быстрые корейские оладьи из консервированного тунца 187
Изображение к статье: Гречка без скуки: 5 оригинальных способов использовать кашу
Гречка без скуки: 5 оригинальных способов использовать кашу 253
Изображение к статье: Лед и шелк: 7 рабочих секретов осеннего ухода за сединой
Лед и шелк: 7 рабочих секретов осеннего ухода за сединой 162
Изображение к статье: Слово - не воробей: привычка задавать этот вопрос выдает низкий интеллект
Слово - не воробей: привычка задавать этот вопрос выдает низкий интеллект 508

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 629
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 497
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 30
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 66
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 629
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 497

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео