Что приходит в первую очередь в голову при упоминании о Юрмале? Ну конечно же, море, пляж, пешеходная улица Йомас и Концертный зал «Дзинтари». Да, еще Лиелупе с живописными берегами… Однако здесь вас здесь ждет еще великое множество ярких впечатлений! Отправляемся открывать для себя новую, неизвестную Юрмалу.

Звенящая тишина Кемерских болот

По болоту в «мокроступах»

Путешествие наше начинается с …болота. Да, именно: Юрмала — это не только море и пляж, здесь есть Большое Кемерское болото, раскинувшееся на территории одноименного национального парка. В утренние часы здесь царит невероятная тишина, изредка нарушаемая пением птиц. И хотя для прогулок там проложены деревянные мостки, мы не могли не использовать возможность погулять по болоту, так сказать, в более экстремальном виде — в специальных болотных «мокроступах». Это стоит попробовать!

Дивный, белый, романтичный...

...Наш микроавтобус на время превращается в машину времени: из мира дикой природы на Кемерском болоте в считанные минуты мы попадаем в совсем другой мир - мир галантных кавалеров и прекрасных дам, проводящих время на курорте. Собственно, ни дам, ни кавалеров здесь нет, зато есть все, что в свое время было построено для красивой жизни «на водах»: невероятной красоты беседки, живописные тропинки для прогулок, розарии, каналы с перекинутыми через них мостиками, чем-то напоминающие Венецию…

Кемерский парк был спроектирован и создан в 1839 году рижским садовником Карлисом Генрихом Вагнером. С тех пор он видел разные времена, однако в 2021 году город при софинансировании ЕС отреставрировал всю инфраструктуру парка, заодно превратив в тур-объект историческую 42-метровую водонапорную башню. В конце октября башня, правда, закрывается, но уже с мая следующего года уже будет открыта. И если не боитесь высоты, обязательно поднимитесь наверх, на смотровую площадку! Дух захватывает — и от красоты, и от высоты…

Граф ты или князь — ныряй-ка в грязь!

Да, когда-то полежать в «грязи» Кемери было и впрямь привилегией лишь богатых и знатных. Потом, естественно, все изменилось. Вот и нам предлагают полежать в грязи в Курортном реабилитационном центре «Яункемери». Грязь эта уникальная, особенная, лечебно-оздоровительная, способная помочь при самых разных хворях. Сырье для ванн черпают тоннами в районе Слокского болота, затем тщательно очищают и смешивают с местной минеральной водой и готовят для процедур. Рецепты здоровья надежные, апробированные десятилетиями.

И вкусно, и грустно…

Вкусно — потому что в октябре в Юрмале проходила Неделя ресторанов, в которой приняло участие около двух десятков лучших местных рестораторов. Грустно — потому что невозможно попробовать все, что они предлагают! К слову, в Юрмале, помимо ресторанов известных, с громким именем и репутацией, постоянно открываются новые и новые точки, где можно поесть вкусно и, что немаловажно, на любой вкус и кошелек. Так что ехать в Юрмалу со своим бутербродом точно не стоит!

Картины, квест и деревянные «кружева»

В небольшом, но очень красивом историческом деревянном здании в Дубулты, в котором разместился Юрмальский Центр культурного пространства и дизайна среды, нас ждет встреча с Прекрасным — сразу с двумя выставками.

Деревянные «кружева» Юрмальского зодчества

Первая — картины из коллекции банка, вторая - образцы уникального деревянного декора. Описывать то и другое не имеет смысла: это как раз тот самый случай, когда лучше один раз увидеть. Тем более, что вход сюда бесплатный, — как, к слову и в другие городские музеи Юрмалы.

А в третьем, небольшом помещении вы увидите … практически все городские объекты среды, но в миниатюре. Идея для семей с детьми: сначала осмотрите все эти статуэтки — русалки, чаек, серебристой «шишки» и прочее — в Центре, а потом попытайтесь вместе с детьми все это найти «на местности» уже в натуральную величину. Потрясающий квест на свежем воздухе на целый день!

За кулисами «Дзинтари»

Легендарная гримерка Маэстро

В Концертном зале «Дзинтари» внешне все знакомо: сосны, обвитые по-осеннему багряным диким виноградом, афиши… Привычных толп зрителей нет: ведь мы прибыли не на концерт, а чтобы заглянуть в «святая святых» легендарного Малого Концертного зала. Слышны звуки музыки — кто-то репетирует перед сегодняшним выступлением. Нам рассказывают об уникальной акустике зала, показывают гримерки, где артисты готовятся к выходу на сцену; одна из них — личная гримерка Раймонда Паулса, переступить порог которой не смеет никто, если в ней находится Маэстро. Мы проходим по извилистыми коридорам, поднимаемся по винтовой лестнице к сцене, повторяя путь людей, радующих нас своим творчеством. Сейчас в полном разгаре осенне-зимний концертный сезон — камерный, уютный, очень душевный и теплый. Что касается конкретики — следите за афишей!

И напоследок — «Пруссак»!

Одним из завершающих пунктов нашего турне становится пивоварня, в самом центре Юрмалы. На вопрос, откуда такое, мягко говоря, необычное название, совладелец пивоварни Угис отвечает просто: есть такое латышское выражение «напился как пруссак», нечто вроде русского «напился в стельку» и т. п. Правда, чтобы «напиться в стельку» пивом «Пруссака», надо очень постараться: оно не слишком крепкое.

Пивовар Угис и его «батарея»

Юрмальские пивовары берут другим — необычным составом и огромным разнообразием: сейчас здесь производят более десятка (!) сортов пива с самыми разными вкусами, в числе которых — вкус цидонии и ... томатного сока! И, по словам Угиса, это еще не предел…

Не менее интересны и названия. Как вам, например, такое — пиво «Бицепс»? Ну и каждая этикетка на бутылках — шедевр хипстерского искусства, созданный, к слову, самими же пивоварами…

...Сумерки мы встречаем на террасе 5-звездочного отеля “Baltic Beach Hotel”. Увидеть закат — это то, без чего просто нельзя уезжать из Юрмалы! А увидев, можно уезжать - но с мыслью как можно скорее сюда вернуться...