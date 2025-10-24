Стрессы, работа и постоянная суета делают полноценный сон настоящей роскошью. Однако улучшить качество ночного отдыха проще, чем кажется. Эксперты из Howstuffworks.com делятся пятью привычными, но крайне эффективными способами, чтобы засыпать легко и спать крепко.

1. Проветривание спальни

Свежий прохладный воздух помогает организму расслабиться. Оптимальная температура для сна — около +18 °C. Перед сном отключите обогреватели или откройте окно, чтобы создать комфортные условия.

2. Теплый душ или ванна

Теплая вода помогает не только расслабить мышцы, но и «смыть» стресс и дневные переживания. Постарайтесь уйти от тревожных или слишком радостных мыслей, настраивая тело и разум на отдых.

3. Легкий ужин

Еда за 2 часа до сна и в умеренных количествах — залог спокойного сна и здоровья фигуры. Тяжелая пища перегружает желудок и мешает засыпанию.

4. Без алкоголя перед сном

Спиртные напитки могут ускорить засыпание, но ухудшают качество сна: нервная система возбуждается, и вы будете просыпаться ночью.

5. Исключите кофеин

Кофе и крепкий чай бодрят утром, но перед сном они мешают засыпанию. Лучше выпейте теплое молоко или некрепкий травяной чай с мятой и медом.

Следуя этим пяти простым привычкам, вы сможете засыпать быстрее, спать глубже и просыпаться отдохнувшими и бодрыми.

Источник: noi.md