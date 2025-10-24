Baltijas balss logotype
Неггинг: что это такое, чем он опасен и как прекратить игру 0 449

Люблю!
Дата публикации: 24.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Неггинг: что это такое, чем он опасен и как прекратить игру

Модное нынче словечко «неггинг» — из лексикона местами даже забавной пикап-культуры, но в реальности это вовсе не про игру и не про легкий сарказм. Это довольно изощренный способ психологического давления, когда под видом флирта человеку внушают сомнение в собственной привлекательности, уме или ценности. На первый взгляд кажется, что это такая как бы шутка, но цель неггинга — снизить самооценку собеседника, чтобы проще было управлять его поведением и реакциями. О том, как его распознать и выйти из игры, рассказал психолог Марат Вахитов.

Что такое неггинг и откуда он взялся

Итак, сам термин negging появился в начале 2000-х среди пикап-коучей, которые учили мужчин «подкатывать» к женщинам с помощью завуалированных или явных провокаций. «Идея проста: легкое оскорбление якобы выбивает из равновесия и делает собеседницу уязвимой, заставляя искать одобрения. Например: „Ты слишком красивая, чтобы быть умной“ или „Мне нравятся девушки, которые не слишком стараются выглядеть идеально“. Формально звучит как комплимент, но внутри спрятан крючок сомнения», — объясняет эксперт.

Почему это не флирт, а форма контроля

Флирт строится на обмене симпатией и уважении: оба участника чувствуют себя интересными и привлекательными. При неггинге один человек ставит себя явно выше (умнее, сильнее и так далее), а другого — как бы вежливо принижает, создавая эмоциональную зависимость. Это, конечно, никакой не флирт, а манипуляция самооценкой. Получается контраст: обесценивание — и тут же мнимое утешение, похвала — и снова шпилька. Такая качель вызывает тревогу и стремление доказать, что ты достоин, ну точно достоин хорошего отношения. На этом и строится власть неггера.

Как его распознать

Неггинг всегда двусмысленен. «Признаки легко заметить, если быть внимательными: тут чаще всего комплименты с подвохом: „С твоим лицом тебе повезло, что у тебя фигура такая“. Это могут быть замечания о стиле или теле, которые подаются как совершенно невинный совет (и таким приемом порой пользуются и подруги тоже). Часто бывает сравнение с другими не в вашу пользу: ты красивая, но моя бывшая одевалась со вкусом (а моя мама лучше печет пирожки, а жена брата свата родила восьмерых детей и выглядит конфетой). Там же может быть и псевдозабота: ты слишком чувствительная, я просто шучу, ну что ты обижаешься, может у тебя опять этот ваш ПМС?» — рассказывает психолог.

Реакция во всех этих случаях, конечно, будет типичной — замешательство. Хочется оправдаться, объяснить и доказать, но всегда остается осадок. И именно он — инструмент контроля: чем больше сомнений у жертвы такого вот нежного абьюза, тем проще ею управлять.

Чем это опасно

Длтельный контакт с человеком с таким поведением разрушает чувство собственного достоинства. Человек начинает сомневаться в себе, просить подтверждения, что все в порядке', подстраиваться под настроение партнера. Постепенно исчезает критичность: фраза «он просто шутит» становится оправданием вообще любой грубости. Это и есть эмоциональная зависимость — когда внутренний компас уже не показывает, где норма. В отношениях неггинг может быть первым сигналом абьюза: он не оставляет синяков, но прекрасно расшатывает уверенность.

Как реагировать и что делать

Первое — называть вещи своими именами. Если после комплимента вам неприятно, значит, это не флирт. Можно спокойно обозначить границу: «Мне не нравится, когда со мной так говорят». Если человек реагирует агрессией или насмешкой — это подтверждает манипуляцию. Второе — не пытаться переубедить или заслужить хорошее отношение. Уважение не зарабатывают, его проявляют, это встроенная опция по умолчанию (или отсутствующая). И третье — держать рядом тех, кто поддерживает. Разговор с друзьями, терапия или просто четкое проговаривание ситуации возвращают реальность: проблема не в вас, а в том, кто выбрал контроль вместо общения.

#мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
