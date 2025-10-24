Baltijas balss logotype
Очаровательный итальянский городок признан самым трендовым туристическим направлением 2026 года 1 236

Люблю!
Дата публикации: 24.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Очаровательный итальянский городок признан самым трендовым туристическим направлением 2026 года

Интерес к городу Салерно вырос более чем на 200%.

Город Салерно на юге Италии признали самым трендовым туристическим направлением для посещения в 2026 году.

Согласно свежему отчету 2026 Trending Destinations от Skyscanner, интерес к этому приморскому городу в регионе Кампанья, отделяющему популярное Амальфитанское побережье от Чиленто, возрос на 211% по сравнению з прошлым годом.

"С его морскими видами и историческим центром, Салерно – это очаровательный прибрежный город и доступная альтернатива популярным близлежащим Амальфи и Позитано", – отмечают авторы подборки.

Всего в список попали десять туристических направлений, к которым на данный момент наблюдается всплеск интереса.

"Наши эксперты по путешествиям изучили данные и выбрали 10 направлений из тех, где наблюдался самый большой всплеск поисковых запросов в годовом исчислении, чтобы помочь путешественникам ощутить ажиотаж до того, как они станут известными", – говорится в отчете.

10 самых трендовых направлений на 2026 год

Салерно, Италия (+211%).

Корор, Палау (+156%).

Кочи, Япония (+106%).

Бильбао, Испания (+97%).

Рабат, Марокко (+87%).

Акюрейри, Исландия (+83%).

Риека, Хорватия (+75%).

Каунас, Литва (+59%).

Сент-Джонс, Канада (+58%).

Сент-Джорджес, Гренада (+56%).

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    24-го октября

    а где же Юрмала ??? помню как в 90-х нам пели , что заводы не нужны , что мы за счет туризма в Юрмалу будем жить как в Швейцарии !!! Щвейцария и сейчас процветает , а мы в полной дырсе !!!!

    3
    1

Видео