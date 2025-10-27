Многие в отопительный сезон сушат вещи на батарее, но это категорически не рекомендуется — любимые вещи можно испортить.
Причины:
- На одежде могут появиться пятна, особенно если батарея старая и покрыта ржавчиной или коррозией.
- Делать это нельзя с деликатными тканями — шерсть и тонкий шелк могут сесть или деформироваться.
- Сушка на батарее делает ткань слишком сухой, что затрудняет последующее глажение.
Лучше использовать специальную сушилку для белья. Если нужно ускорить процесс, проветривайте комнату или поставьте рядом вентилятор.
