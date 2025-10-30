И грудинка, и бедра — полезные и питательные, просто разные по характеристикам.

Действительно ли куриная грудинка полезнее бедер

Курица — это настоящая классика здорового питания. Она есть в меню спортсменов, тех, кто следит за весом, и даже гурманов, которые любят насыщенный вкус без «лишнего». Но вот вопрос, который вызывает споры даже среди диетологов: что полезнее — куриная грудинка или бедра.

Если грудинка давно получила статус «самой полезной части курицы», то сочные бедра тоже имеют свои козыри. Они ароматные, мягкие и, что интересно, содержат не меньше ценных микроэлементов. Так кто побеждает в этой гастрономической дуэли — постная грудинка или насыщенное вкусом бедро. Издание Real Simple рассказало, чем они отличаются, что об этом говорят специалисты и какая часть подойдет именно вам.

Грудинка

Куриная грудинка — это белое мясо, почти без жира, с максимальным количеством белка. В 100 г вареной грудинки содержится около 131 ккал и 25,6 г белка — это настоящий чемпион среди мясных продуктов. Она подходит тем, кто хочет минимизировать калории, нарастить мышцы или просто облегчить свое меню. Грудинка содержит фосфор, калий и совсем мало холестерина.

Однако есть и минус, из-за низкого содержания жира она легко пересушивается. Без маринада или соуса мясо может показаться «пресным».

Совет: маринуйте грудинку в йогурте, лимонном соке или оливковом масле, так она останется сочной, даже если запекать ее без кожи.

Бедра

Куриные бедра — это «темное» мясо с более насыщенным вкусом. В 100 г содержится 164 ккал и 21 г белка, а еще — вдвое больше жира, чем в грудинке. Но не спеши пугаться. Именно этот жир придает мясу сочность и нежную текстуру, которую трудно пересушить. Кроме того, бедра содержат больше железа и цинка, а это важно для энергии, кроветворения и иммунитета. Если же снять кожу, количество жира существенно снижается и блюдо становится вполне «фитнесовым».

Совет: выбирай бедра без кожи, готовьте их в духовке или на гриле и получите отличный баланс пользы и вкуса.

Кто выиграет: грудинка или бедра

Все зависит от ваших целей:

Хотите больше белка и меньше калорий — выбирайте грудку.

Любите насыщенный вкус и сочность — тогда ваши фавориты — бедра.

Ищете баланс — сочетайте оба варианта.

Если хотите минимум жира — выбирайте грудинку. Если хотите большего вкуса и дополнительных минералов — бедра. Лучше всего — чередовать оба вида, чтобы получить все преимущества.

И грудинка, и бедра — полезные и питательные, просто разные по характеристикам. Не обязательно выбирать что-то одно, балансируйте, слушайте свой организм и наслаждайся вкусом, потому что настоящее здоровое питание не о запретах, а о разумном выборе.