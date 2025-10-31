Мы часто переживаем из-за мелочей, которые малознакомые люди вовсе не замечают. На самом деле о нас делают выводы совсем по другим параметрам.

Свидание — это всегда волнительно. Даже если вы идете на романтическую встречу с человеком, которого знали и до этого. Однако встреча, на которой впервые увидишь своего потенциального партнера — особенно волнующее событие. После долгого общения по переписке в голову лезут тревожные мысли: а что, если вживую вы не понравитесь?

Возможно, вы из тех людей, которые придают большое значение каждой мелочи в своей внешности, характере и манере речи. Но зачем тратить силы на беспокойство о том, что ваш визави, скорее всего, не заметит?

Есть несколько вещей, на которые люди действительно обращают внимание во время романтических знакомств. Эти советы актуальны как для женщин, так и для мужчин.

Поза и язык тела

То, как вы держите свое тело, может указывать на вашу заинтересованность в конкретном человеке. Обычно мы разворачиваем бедра и корпус в сторону симпатичного нам человека, наклоняемся к нему во время беседы и ищем возможность прикоснуться к тому, кто нам нравится.

Кроме того, поза может указать на ваш характер. Если вы сидите прямо, это покажет вас как уверенного в себе человека. А если будете сутулиться и опускать голову, то это может выдать ваши переживания.

Зрительный контакт и выражение лица

Можете ли вы заглянуть в глаза человеку и искренне улыбнуться? Зрительный контакт свидетельствует о доверии и интересе. А вот если вы не можете прямо посмотреть на собеседника и постоянно отводите взгляд, он может почувствовать себя отстраненным и это создаст неловкую атмосферу.

Улыбка сама по себе работает как отличный способ снять напряжение. Расслабленное, дружелюбное выражение лица даст понять: вам комфортно рядом с этим человеком, вы хорошо проводите время и не против продолжить общение.

Гигиена

Разным людям по вкусу разная внешность. Однако вряд ли найдется человек, который посчитает привлекательным нечищеные зубы, грязные волосы и яркий запах пота.

Вам необязательно выглядеть идеально, чтобы понравиться кому-то. А вот принять душ, привести себя в порядок и выглядеть опрятным — крайне желательно.

Ухоженный человек дает сигнал: он уважает как себя, так и окружающих.

Отношение к обслуживающему персоналу

Человек, который грубит официантам или общается невежливо с продавцами, вряд ли покажется приятным и обходительным. Подобное поведение очень красноречиво свидетельствует о его характере в обычной жизни.

Ваш наряд

Одежда не должна быть обязательно дорогой или ультрамодной. Главное требование — она должна соответствовать обстановке. Не стоит надевать вечернее платье в паб или старую поношенную футболку в элитный ресторан.

Кроме того, ваша одежда должна быть чистой и опрятной.

Темы для разговора

Потенциальный партнер обязательно обратит внимание на вашу способность поддерживать диалог. Если говорите только вы — это плохо. Если вы практически не подаете голос и отвечаете односложно — это тоже не поможет наладить контакт.

Кроме того, важно и то, о чем вы говорите. Некоторые люди могут часами говорить о себе, вряд ли их можно назвать интересными собеседниками.

Не стоит на первом же свидании обсуждать бывших партнеров и тем более ругать их. Такое поведение — «красный флаг» для многих.

Общее впечатление

Кроме того, есть один очень важный момент, который влияет на то, будет ли второе свидание. За одну встречу человек может не запомнить ваш рост, цвет глаз и черты лица. Но он точно запомнит, какие чувства вы у него вызвали и как он ощущал себя рядом с вами, пишет издание Huffpost.

Это никого не волнует

Есть вещи, из-за которых мы часто переживаем, но как раз они нередко вообще не кажутся новым знакомым чем-то отталкивающим.