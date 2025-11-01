Выборка составила 1500 взрослых жителей США. Согласно результатам, 31% одиноких зумеров — то есть людей, родившихся с 1997 по 2012 год — признаются, что ходили на свидание только ради того, чтобы бесплатно поесть, пишет marieclaire

Также эксперты подытожили, что на данный момент финансовая составляющая — одна из проблем, наиболее влияющих на романтические отношения среди молодежи. Так, 51% американцев заявили, что стали меньше встречаться из-за нехватки денег, причем больше всего от этого пострадали именно зумеры — из них об этом заявили сразу 58%.

«Для поколения Z финансовые привычки и амбиции становятся частью нового языка любви. Деньги и финансовая безопасность стали основными силами в свиданиях, потому что они олицетворяют стабильность», — сказала Эшли Эвальд, студентка факультета государственной политики Технологического института Джорджии в беседе с изданием.

Deloitte провели свой опрос, который установил, что почти половина зумеров и миллениалов не чувствуют финансовой безопасности. Инфляция и не успевающий за ней рост зарплат привел к тому, что теперь молодежь старается экономить, изобретая креативные и бюджетные способы провести свидания. Например, чаще устраивают домашние посиделки, занимают себя совместными полезными активностями.

Кроме того, треть жителей США разорвали отношения из-за финансов, а 44% представителей молодого поколения говорят, что будут встречаться только с тем, кто зарабатывает больше, чем они. Сабрина Романофф, психолог из Нью-Йорка и эксперт по отношениям в приложении для знакомств Hily, сказала, что подобная финансовая динамика не нова, но в наше время она серьезно усилилась. «Исторически сложилось так, что женщины, как правило, встречались с мужчинами с равным или более высоким уровнем образования или дохода. Однако сегодня свидания становятся более транзакционными», — подчеркивает она