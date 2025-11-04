Все мы время от времени принимаем гостей. Одни приглашают родных и друзей по несколько раз в неделю, другие не чаще раза в год. Однако прослыть неряшливым и негостеприимным хозяином не хочет никто.

В этой статье мы собрали 12 неприятных моментов, которые испортят настроение даже самому лояльному гостю. Узнав о них, вы точно не ударите в грязь лицом.

Мыло

Состояние мыла, как выяснилось, очень весомый фактор для многих. Во-первых, все обмылки не первой свежести стоит заменить на новые куски. Во-вторых, нельзя забывать о состоянии диспенсера для жидкого мыла. Все это надо либо убрать, либо заменить, либо отмыть.

Ненавижу, когда в гостях нет жидкого мыла. Приходится брать в руки размякший обмылок, которым кто только не пользовался. Сразу хочется оттуда сбежать и больше никогда не приходить. А вот еще 13 советов, которые помогут не опозориться перед гостями, заглянувшими к вам в ванную.

Попытки насильно «подружить» гостей с домашними животными

Не все гости придут в восторг от того, что на их черные брюки положили белого пушистого кота. Некоторые люди вообще боятся животных, и близкий контакт даже с маленьким чихуа-хуа может вызвать у них стресс. Многим котам и собакам тоже не понравится, что их пихают в руки незнакомцу. Порой для всеобщего блага лучше закрыть животное в другой комнате.

Были в гостях у родственников мужа. Усадили меня в кресло, на стол поставили чай с печеньками. Сижу, пью противный некрепкий чай, тут на стол запрыгивает пушистый кот и укладывает хвост в блюдечко с печеньками. Хозяева дружно восхищаются, а я совсем не в восторге. Говорю: «Он на печенье лег». Мне отвечают: «Так это его стол, его место, он там ВСЕГДА лежит». То есть мне чай поставили в кошачий угол, это верх неуважения к гостям.

Отсутствие нужных мелочей в туалете

Герои фильмов могут сидеть по полдня у кого-то дома и не ходить в туалет, но у реальных людей есть физиологические потребности. Вот только оказаться в чужой уборной, где нет ни ершика для унитаза, ни освежителя воздуха, врагу не пожелаешь.

Гость не должен рыскать по тумбочкам в поисках средства, которое поможет ему скрыть следы «туалетного преступления». Добрый хозяин оставит нужные вещи на виду или просто объяснит, где что лежит. Если же человек находит в уборной лишь туалетную бумагу (и то если повезет), мысли у него проскакивают разные. Хозяева квартиры хотят поставить его в неловкое положение? Они сами не пользуются ершиком? Им жалко «Туалетного утенка»?

Слишком личные вещи на самых видных местах

Гостю необязательно знать, что хозяин квартиры носит трусы со смурфиками, а хозяйка предпочитает прокладки с ароматом ромашки. Средства личной гигиены можно временно спрятать в тумбочку, а сушилку с бельем вынести в другую комнату.

Отдельного упоминания заслуживает расческа. Одна девушка разместила в TikTok ролик о том, как чистит и моет щетки для волос. В конце видео она спросила подписчиков, делают ли они так же. Некоторые комментаторы сказали, что вообще таким не заморачиваются, но большинство были шокированы, что кто-то не следит за чистотой расчесок. Так что оставленная в ванной щетка с клочьями волос может смутить многих гостей.

Разбросанные вещи и отсутствие свободных полок

Если гость остается с ночевкой, будет вежливо выделить для него полку или тумбочку, куда он сможет положить свои вещи. Вряд ли кого-то обрадует перспектива складывать одежду на полу или убирать разбросанные хозяйские вещи, чтобы положить свои.

Если же человек заглянул на пару часов, стоит освободить место для его верхней одежды и обуви.

Мягкий чехол на сиденье унитаза

Мягкий и пушистый, он многим хозяевам, наверное, кажется милым. Но гости могут испытать леденящие душу чувства. Этот чехол стирают? Как понять, что ткань точно чистая? Нормально ли вообще садиться на пушистый материал после кого-то? Это ведь не обычный пластик — салфеткой не протрешь, загрязнения, если ткань пестрая, можешь и не увидеть.

У моей бабушки мягкая сидушка для унитаза. Считаю это главным страхом для любого гостя. Даже я не могу ходить у нее в туалет, чего уж говорить о чужих людях.

Привычка убирать на ходу

Если хозяин встает посреди застолья, чтобы помыть посуду, или в панике хватается за тряпку, когда мимо стола падает крошка, гостям может стать не по себе. То ли их молчаливо попрекают в неаккуратности, то ли хотят поскорее выпроводить. Чтобы не ставить никого в неудобное положение, лучше расслабиться и наслаждаться общением, а уборкой заняться, когда все уйдут.

Непрезентабельная посуда

Времена, когда самая красивая посуда в доме предназначалась для гостей, постепенно уходят. Но это не значит, что человеку будет приятно есть из плохо вымытой тарелки или пить из кружки с коричневыми разводами. К слову, налет от чая и кофе легко снимается пищевой содой.

Я как-то сидела в гостях у знакомой, она взяла мою тарелку, поставила ее на пол и позвала собаку. Собака прибежала и стала эту тарелку вылизывать. Больше я туда не хожу. © Mila / ADME

Захламленная прихожая

Представьте: вы заходите в чью-то квартиру, спотыкаетесь о разбросанную обувь, врезаетесь в прислоненный к стене велосипед и заканчиваете полет, перевернув тумбочку с цветочным горшком. Не так, совсем не так начинаются обычные дружеские посиделки.

Хозяину стоит заранее освободить место в прихожей, а если речь идет о частном доме, то и прибраться на крыльце. Нелишним будет протереть дверную ручку, ведь она почти всегда грязнее, чем выглядит.

Неразбериха с полотенцами

Когда человек впервые заходит в чужую ванную, у него в голове роится куча вопросов. Чем вытереть руки? Можно ли брать то большое пушистое полотенце или для посторонних людей в этом доме предназначена вот та коричневая тряпочка?

Перед приходом гостей стоит повесить в ванной отдельное чистое полотенце. Идеально, если вы расположите его возле умывальника: так сразу будет понятно, что им можно пользоваться.

Негласное правило «здесь все свои»

Некоторые люди не стесняются мыть кошачий лоток в кухонной раковине в тот момент, когда гость сидит за столом и пытается не подавиться тортом. Нам хочется верить, что такие хозяева в меньшинстве, но порой в гостях нужно быть готовым к чему угодно.

Ходили в гости к родственнице мужа, у нее как раз недавно родился ребенок. И посреди застолья в какой-то момент хозяйка радостно закричала: «А у кого это тут такой памперс тяжеленький?» По ее дальнейшим движениям мы поняли, что она прямо здесь и сейчас собирается менять подгузник. Почти все гости тут же нашли повод, чтобы выскочить из-за стола. Мы с мужем договорились, что будем ходить к той родственнице, когда ребенок подрастет.

Работающий телевизор

Многие из нас настолько привыкли к постоянно работающему телевизору, что не выключают его даже после прихода гостей. Но то, что мы воспринимаем как «белый шум», может расстроить других людей.

У некоторых чувствительных гостей постоянное мерцание и монотонное бормотание вызывает настоящую головную боль. Кроме того, включенный телевизор аккуратно намекает на то, что визитеры просто не в состоянии заинтересовать и развлечь нас.

Перед визитом гостей учтите все вышеперечисленные нюансы и прослывете самым лучшим хозяином.