Kolizej.lv: Latvijas kultūras un izklaides biedrība приглашает вас и ваших детей на традиционную встречу у Рождественской ёлочки. Вас ожидают весёлые игры, танцы, песни, вкусные подарки и, конечно же, новогодняя сказка!

Весёлый монстрик Лабубу будет рада встретиться с вашими детьми, но она не знает, что под Новый год происходят разные чудеса и далеко не все хотят наступления этого праздника.

«Новогодние приключения Лабубу» можно будет увидеть:

20 декабря в 15:00 – в Резекненском доме культуры (Brāļu Skrindu iela, 3)

21 декабря в 15:00 – в Даугавпилсском Дворце Культуры (Smilšu iela, 92)

22 и 23 декабря в 12:00 и 14:30 – в Дворце культуры ВЭФ, камерном зале (Ropažu iela, 2)

26 декабря в 12:00 и 14:30 – в Дворце культуры Зиемельблазма (Ziemeļblāzmas iela, 36)

28 декабря в 12:00 и 14:30 – В Еврейской общине, большом зале (Skolas iela, 6)

Мероприятия пройдут на русском языке

Цена билетов: 8,00 € – 25,00 € (сладкий подарок в стоимость билета не входит)

Цена сладкого подарка – 7,00 €

Театральный коллектив Kolizej.lv начал свою деятельность в 2007 году. Изначально он показывал только новогодние сказки, но со временем репертуар стал расширяться и на сегодняшний день театр встречается со зрителями в весенних и осенних проектах.

Все эти годы театральным коллективом руководит и пишет сценарии художественный руководитель и директор Kolizej.lv Андрей Седышев. На сегодняшний день труппу театра составляет яркий и талантливый интернациональный коллектив с актёрами из Башкортостана, Киева и Риги. Многие имеют театральное образование, большой опыт и огромное желание радовать своим искусством детей и взрослых.

Не одно поколение детей выросло на творческих работах коллектива, среди которых: «Новогодний бал во дворце», «Буратино. Новогодний детектив», «Новый год на Луне», «Аладдин. Новогодняя восточная сказка», «Холодное сердце. Новая версия», «Тролли Лэнд. Волшебные стрелы», «Ох, уж эти котики!», «Тролли. День Счастья» и другие. Меняются интересы у детей, меняется сама жизнь, но неизменным в выступлениях театрального коллектива остаётся доброта, профессионализм, музыкальность, яркость и желание научить хорошему.