Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эти привычки могут сделать бессонницу хронической

Нарушения сна случаются у всех, но если бессонница повторяется регулярно, она может перейти в хроническую форму. Недостаток сна влияет не только на настроение и продуктивность, но и на общее здоровье: организм становится более уязвимым к стрессам и болезням.

Почему бессонница закрепляется

По словам Романа Бузунова, врача-сомнолога и профессора, на закрепление бессонницы влияют три основные группы факторов:

  1. Продолжительность стрессового воздействия

    Кратковременные стрессовые ситуации обычно не оставляют долговременных проблем со сном. Длительные, нерешённые стрессы повышают риск хронической бессонницы.

  2. Предрасположенность

    Люди с наследственной или психологической предрасположенностью к бессоннице чаще страдают от нарушений сна. Такие особенности формируются в детстве под влиянием родителей.

    Признаки предрасположенности:

    • чуткий сон с детства;
    • проблемы со сном в стрессовые периоды (например, перед экзаменами);
    • периодические нарушения сна при психоэмоциональном напряжении.

  3. Ошибки в поведении и реагировании

    Восемь привычек, которые усиливают бессонницу:

    • Попытки «наверстать» упущенный сон — раньше лечь, позже встать или спать днём.
    • Яростные усилия заснуть, вызывающие злость и обиду на обстоятельства.
    • Долгое пребывание в постели в бессонные часы — попытки заснуть или сомнение в своём сне.
    • Обдумывание тревожных мыслей, планов и дел прямо в постели.
    • Связывание всех жизненных неудач с недосыпом.
    • Ежедневный приём снотворных более двух недель — формирует страх не заснуть без таблетки.
    • Употребление кофе, чая и других стимуляторов в течение дня.
    • Ограничение физической активности из-за усталости от недосыпа.

Изменение этих привычек и забота о регулярном режиме сна помогают предотвратить хроническую бессонницу и улучшить качество жизни.

Источник: doctorpiter

