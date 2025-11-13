Нарушения сна случаются у всех, но если бессонница повторяется регулярно, она может перейти в хроническую форму. Недостаток сна влияет не только на настроение и продуктивность, но и на общее здоровье: организм становится более уязвимым к стрессам и болезням.
Почему бессонница закрепляется
По словам Романа Бузунова, врача-сомнолога и профессора, на закрепление бессонницы влияют три основные группы факторов:
-
Продолжительность стрессового воздействия
Кратковременные стрессовые ситуации обычно не оставляют долговременных проблем со сном. Длительные, нерешённые стрессы повышают риск хронической бессонницы.
-
Предрасположенность
Люди с наследственной или психологической предрасположенностью к бессоннице чаще страдают от нарушений сна. Такие особенности формируются в детстве под влиянием родителей.
Признаки предрасположенности:
- чуткий сон с детства;
- проблемы со сном в стрессовые периоды (например, перед экзаменами);
- периодические нарушения сна при психоэмоциональном напряжении.
-
Ошибки в поведении и реагировании
Восемь привычек, которые усиливают бессонницу:
- Попытки «наверстать» упущенный сон — раньше лечь, позже встать или спать днём.
- Яростные усилия заснуть, вызывающие злость и обиду на обстоятельства.
- Долгое пребывание в постели в бессонные часы — попытки заснуть или сомнение в своём сне.
- Обдумывание тревожных мыслей, планов и дел прямо в постели.
- Связывание всех жизненных неудач с недосыпом.
- Ежедневный приём снотворных более двух недель — формирует страх не заснуть без таблетки.
- Употребление кофе, чая и других стимуляторов в течение дня.
- Ограничение физической активности из-за усталости от недосыпа.
Изменение этих привычек и забота о регулярном режиме сна помогают предотвратить хроническую бессонницу и улучшить качество жизни.
