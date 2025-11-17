Вот семь признаков, что вам повезло встретить именно такого.

Он честен Не изворачивается, не скрывает правду, не боится сказать то, что думает. С ним можно быть собой — без страха и притворства.

Он умеет слушать и решать проблемы Когда вам плохо, он не отмахивается и не уходит в телефон. Он рядом, вовлечён, помогает разобраться и поддерживает.

Он поддерживает ваши цели и мечты Настоящий мужчина радуется вашим успехам и вдохновляет на новые. Он не конкурирует, а верит в вас — даже когда вы сами сомневаетесь.

Он уважает ваши границы Он понимает, что любовь не равна контролю. Вы можете быть вместе, но при этом — свободными.

Он открыт в общении Не копит обиды, не манипулирует молчанием, а говорит честно и спокойно. С ним можно обсуждать всё — без страха и с уважением.

Он берёт ответственность Если ошибся — признает и исправит. Не обвиняет обстоятельства или других. Это качество зрелости, без которого не бывает надёжности.