Кажется, всё должно быть просто: встретил «своего» человека — и живи счастливо. Но на деле всё иначе. Мы часто оказываемся в отношениях с теми, кто нас не ценит, не понимает или просто не подходит. Почему так происходит — объясняют психологи.
Привычка к знакомому сценарию
Часто нас тянет не к тем, кто нам подходит, а к тем, кто напоминает кого-то из прошлого. Это может быть родитель, бывший партнёр или человек, с которым когда-то было больно. Мы бессознательно пытаемся «переиграть» старую историю и на этот раз всё исправить.
Искажённое восприятие
Когда мы влюблены, мозг подбрасывает розовые очки. Мы видим не реального человека, а его «улучшенную версию». И пока иллюзия не рассеется, не замечаем очевидного: он не наш вариант.
Страх одиночества
Иногда быть в неудачных отношениях кажется легче, чем быть одному. Страх остаться без пары заставляет мириться с тем, что не устраивает, и соглашаться на меньшее.
Низкая самооценка
Когда человек не верит, что достоин любви и уважения, он выбирает того, кто подтверждает это убеждение. Поэтому рядом оказываются партнёры, которые не умеют заботиться, не уважают или эмоционально недоступны.
Биология тоже влияет
Исследования показывают: уровень гормонов может влиять на то, кто нам нравится. Иногда организм буквально «притягивает» к людям, которые кажутся страстными и интересными — но не подходят для долгих отношений.
Погоня за идеалом
Многие ищут не живого человека, а образ из фильмов, соцсетей или юношеских фантазий. В итоге, встретив реального партнёра, разочаровываются, ведь идеалы редко совпадают с реальностью.
Привязанность к прошлому
Если мы не отпустили старые отношения, можем снова и снова выбирать похожих людей. Пока не осознаем, что повторяем одну и ту же ошибку, сценарий будет замкнутым кругом.
Чтобы выбрать по-настоящему подходящего человека, нужно сначала разобраться в себе — понять свои границы, ценности и желания. Любовь начинается не с другого, а с честности перед собой.
Источник: e-w-e.one
