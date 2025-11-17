Кажется, всё должно быть просто: встретил «своего» человека — и живи счастливо. Но на деле всё иначе. Мы часто оказываемся в отношениях с теми, кто нас не ценит, не понимает или просто не подходит. Почему так происходит — объясняют психологи.

Привычка к знакомому сценарию

Часто нас тянет не к тем, кто нам подходит, а к тем, кто напоминает кого-то из прошлого. Это может быть родитель, бывший партнёр или человек, с которым когда-то было больно. Мы бессознательно пытаемся «переиграть» старую историю и на этот раз всё исправить.

Искажённое восприятие

Когда мы влюблены, мозг подбрасывает розовые очки. Мы видим не реального человека, а его «улучшенную версию». И пока иллюзия не рассеется, не замечаем очевидного: он не наш вариант.

Страх одиночества

Иногда быть в неудачных отношениях кажется легче, чем быть одному. Страх остаться без пары заставляет мириться с тем, что не устраивает, и соглашаться на меньшее.

Низкая самооценка

Когда человек не верит, что достоин любви и уважения, он выбирает того, кто подтверждает это убеждение. Поэтому рядом оказываются партнёры, которые не умеют заботиться, не уважают или эмоционально недоступны.

Биология тоже влияет

Исследования показывают: уровень гормонов может влиять на то, кто нам нравится. Иногда организм буквально «притягивает» к людям, которые кажутся страстными и интересными — но не подходят для долгих отношений.

Погоня за идеалом

Многие ищут не живого человека, а образ из фильмов, соцсетей или юношеских фантазий. В итоге, встретив реального партнёра, разочаровываются, ведь идеалы редко совпадают с реальностью.

Привязанность к прошлому

Если мы не отпустили старые отношения, можем снова и снова выбирать похожих людей. Пока не осознаем, что повторяем одну и ту же ошибку, сценарий будет замкнутым кругом.

Чтобы выбрать по-настоящему подходящего человека, нужно сначала разобраться в себе — понять свои границы, ценности и желания. Любовь начинается не с другого, а с честности перед собой.

Источник: e-w-e.one