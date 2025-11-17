Когда включается отопление, а на улице холодает, влажность в доме падает до 20–30%. Для сравнения: такой климат в пустыне. Немудрено, что появляется ощущение стянутости кожи, а волосы электризуются и становятся ломкими. Трихолог и косметолог «ТЧК» поделилась простыми рабочими советами, как пережить зиму без ущерба для красоты.

Что происходит с кожей в осенне-зимний сезон и как её защитить

В отапливаемом помещении защитный гидролипидный барьер кожи нарушается, а чешуйки кутикулы волос расслаиваются. Интересно, что мороз на улице часто менее агрессивен, а естественная влажность воздуха выше, чем в квартире.

Что делать?

Очищать кожу бережно. Замените пенки с сульфатами и спиртовые тоники на мягкое молочко или крем для умывания. Умывайтесь прохладной водой, чтобы не пересушить кожу.

«Запечатывать» влагу. Наносите крем на слегка влажную кожу после умывания — так влага запирается внутри. Ищите в составе гиалуроновую кислоту, керамиды или натуральные масла.

Не забывать про SPF. Ультрафиолет активен даже зимой. Используйте крем с SPF 15–30, особенно если работаете у окна или часто бываете на улице.

Как фен сушит и спасает волосы одновременно

Уход за волосами в период отопительного сезона тоже нужно скорректировать. Например, быстрее сушить волосы и не пренебрегать масками. Еще не помешает:

Купить шампунь без сульфатов. Используйте теплую воду, после мытья наносите маску или кондиционер по всей длине волос или на кончики.

Наносить защиту перед укладкой. На сухие кончики — несколько капель арганового или кокосового масла.

Сушить волосы феном. Многие уверены, что естественная сушка полезнее фена. Но это не так. Пока волосы медленно сохнут, они успевают потерять значительное количество влаги. Бережно сушите волосы феном с ионизацией, используя комфортный теплый или прохладный режим.

Надевать шапку с подкладом. Под синтетическую шапку — шелковый или атласный подклад. Это уменьшит трение, предотвратит электризацию и поможет сохранить укладку.

Почему ванну нужно заменить на душ

Кожа тела страдает не меньше лица. Сухой воздух и перепады температур провоцируют появление зуда, раздражения и шелушения.

Принимайте короткий теплый душ, не дольше 10–15 минут. Откажитесь от длительных горячих ванн.

Увлажняйте кожу сразу же после душа: нанесите молочко, крем для тела с маслом ши или кокоса либо с мочевиной.

Что делать, если дома нет увлажнителя

Без нормализации микроклимата любая косметика будет работать лишь наполовину. Сухой воздух сводит на нет все усилия по увлажнению извне. Увлажнитель — это ваше главное зимнее бьюти-средство.

Подбирайте модель под размер вашей комнаты. Ультразвуковые модели тихие, но требуют дистиллированной воды, традиционные — более просты в обслуживании.

Если увлажнителя нет: