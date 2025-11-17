Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему зимой нужно наносить крем на влажную кожу и принимать душ вместо ванны 0 105

Люблю!
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему зимой нужно наносить крем на влажную кожу и принимать душ вместо ванны

Когда включается отопление, а на улице холодает, влажность в доме падает до 20–30%. Для сравнения: такой климат в пустыне. Немудрено, что появляется ощущение стянутости кожи, а волосы электризуются и становятся ломкими. Трихолог и косметолог «ТЧК» поделилась простыми рабочими советами, как пережить зиму без ущерба для красоты.

Что происходит с кожей в осенне-зимний сезон и как её защитить

В отапливаемом помещении защитный гидролипидный барьер кожи нарушается, а чешуйки кутикулы волос расслаиваются. Интересно, что мороз на улице часто менее агрессивен, а естественная влажность воздуха выше, чем в квартире.

Что делать?

  • Очищать кожу бережно. Замените пенки с сульфатами и спиртовые тоники на мягкое молочко или крем для умывания. Умывайтесь прохладной водой, чтобы не пересушить кожу.

  • «Запечатывать» влагу. Наносите крем на слегка влажную кожу после умывания — так влага запирается внутри. Ищите в составе гиалуроновую кислоту, керамиды или натуральные масла.

  • Не забывать про SPF. Ультрафиолет активен даже зимой. Используйте крем с SPF 15–30, особенно если работаете у окна или часто бываете на улице.

Как фен сушит и спасает волосы одновременно

Уход за волосами в период отопительного сезона тоже нужно скорректировать. Например, быстрее сушить волосы и не пренебрегать масками. Еще не помешает:

  • Купить шампунь без сульфатов. Используйте теплую воду, после мытья наносите маску или кондиционер по всей длине волос или на кончики.

  • Наносить защиту перед укладкой. На сухие кончики — несколько капель арганового или кокосового масла.

  • Сушить волосы феном. Многие уверены, что естественная сушка полезнее фена. Но это не так. Пока волосы медленно сохнут, они успевают потерять значительное количество влаги. Бережно сушите волосы феном с ионизацией, используя комфортный теплый или прохладный режим.

  • Надевать шапку с подкладом. Под синтетическую шапку — шелковый или атласный подклад. Это уменьшит трение, предотвратит электризацию и поможет сохранить укладку.

Почему ванну нужно заменить на душ

Кожа тела страдает не меньше лица. Сухой воздух и перепады температур провоцируют появление зуда, раздражения и шелушения.

Принимайте короткий теплый душ, не дольше 10–15 минут. Откажитесь от длительных горячих ванн.

Увлажняйте кожу сразу же после душа: нанесите молочко, крем для тела с маслом ши или кокоса либо с мочевиной.

Что делать, если дома нет увлажнителя

Без нормализации микроклимата любая косметика будет работать лишь наполовину. Сухой воздух сводит на нет все усилия по увлажнению извне. Увлажнитель — это ваше главное зимнее бьюти-средство.

Подбирайте модель под размер вашей комнаты. Ультразвуковые модели тихие, но требуют дистиллированной воды, традиционные — более просты в обслуживании.

Если увлажнителя нет:

  • расставьте на подоконниках широкие сосуды с водой;

  • развешивайте на радиаторах влажные махровые полотенца;

  • регулярно проветривайте комнаты по 5–10 минут.

Читайте нас также:
#красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Папина дочка, мамин сынок: как схожесть с родителями влияет на отношение семьи к ребенку
Изображение к статье: 5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью
Изображение к статье: Грипп: что нельзя делать во время болезни — советы врачей
Изображение к статье: Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео