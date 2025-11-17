Когда включается отопление, а на улице холодает, влажность в доме падает до 20–30%. Для сравнения: такой климат в пустыне. Немудрено, что появляется ощущение стянутости кожи, а волосы электризуются и становятся ломкими. Трихолог и косметолог «ТЧК» поделилась простыми рабочими советами, как пережить зиму без ущерба для красоты.
Что происходит с кожей в осенне-зимний сезон и как её защитить
В отапливаемом помещении защитный гидролипидный барьер кожи нарушается, а чешуйки кутикулы волос расслаиваются. Интересно, что мороз на улице часто менее агрессивен, а естественная влажность воздуха выше, чем в квартире.
Что делать?
-
Очищать кожу бережно. Замените пенки с сульфатами и спиртовые тоники на мягкое молочко или крем для умывания. Умывайтесь прохладной водой, чтобы не пересушить кожу.
-
«Запечатывать» влагу. Наносите крем на слегка влажную кожу после умывания — так влага запирается внутри. Ищите в составе гиалуроновую кислоту, керамиды или натуральные масла.
-
Не забывать про SPF. Ультрафиолет активен даже зимой. Используйте крем с SPF 15–30, особенно если работаете у окна или часто бываете на улице.
Как фен сушит и спасает волосы одновременно
Уход за волосами в период отопительного сезона тоже нужно скорректировать. Например, быстрее сушить волосы и не пренебрегать масками. Еще не помешает:
-
Купить шампунь без сульфатов. Используйте теплую воду, после мытья наносите маску или кондиционер по всей длине волос или на кончики.
-
Наносить защиту перед укладкой. На сухие кончики — несколько капель арганового или кокосового масла.
-
Сушить волосы феном. Многие уверены, что естественная сушка полезнее фена. Но это не так. Пока волосы медленно сохнут, они успевают потерять значительное количество влаги. Бережно сушите волосы феном с ионизацией, используя комфортный теплый или прохладный режим.
-
Надевать шапку с подкладом. Под синтетическую шапку — шелковый или атласный подклад. Это уменьшит трение, предотвратит электризацию и поможет сохранить укладку.
Почему ванну нужно заменить на душ
Кожа тела страдает не меньше лица. Сухой воздух и перепады температур провоцируют появление зуда, раздражения и шелушения.
Принимайте короткий теплый душ, не дольше 10–15 минут. Откажитесь от длительных горячих ванн.
Увлажняйте кожу сразу же после душа: нанесите молочко, крем для тела с маслом ши или кокоса либо с мочевиной.
Что делать, если дома нет увлажнителя
Без нормализации микроклимата любая косметика будет работать лишь наполовину. Сухой воздух сводит на нет все усилия по увлажнению извне. Увлажнитель — это ваше главное зимнее бьюти-средство.
Подбирайте модель под размер вашей комнаты. Ультразвуковые модели тихие, но требуют дистиллированной воды, традиционные — более просты в обслуживании.
Если увлажнителя нет:
-
расставьте на подоконниках широкие сосуды с водой;
-
развешивайте на радиаторах влажные махровые полотенца;
-
регулярно проветривайте комнаты по 5–10 минут.
