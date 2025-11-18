Baltijas balss logotype
Почему пропадает или усиливается аппетит и какие системы организма могут быть причастны

Люблю!
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему пропадает или усиливается аппетит и какие системы организма могут быть причастны

Изменение аппетита — это не просто реакция на стресс или смену погоды. Если вы заметили, что стали есть значительно больше или, наоборот, потеряли интерес к еде, это может быть сигналом, что в организме нарушился баланс. Рассказываем, какие системы стоит проверить и на какие симптомы обратить внимание.

Аппетит как индикатор здоровья

Чувство голода регулируют сразу несколько систем — нервная, эндокринная и пищеварительная. Когда они работают согласованно, организм чётко понимает, когда ему нужно пополнить запасы энергии. Но если одна из систем даёт сбой, аппетит может резко измениться: кто-то перестаёт чувствовать голод, а у кого-то, наоборот, появляется постоянное желание перекусить. Часто это связано с гормональными колебаниями, нарушениями сна или метаболизма.

Эндокринная система и гормоны аппетита

Регуляция аппетита начинается с гормонов, которые передают сигналы между телом и мозгом. Лептин, вырабатываемый жировыми клетками, сообщает о насыщении, а грелин — о голоде. Когда этот механизм нарушается, например из-за инсулинорезистентности, стресса или проблем с щитовидной железой, человек теряет контроль над чувством сытости.

Дефицит лептина вызывает постоянное чувство голода, а при гипертиреозе (повышенной функции щитовидной железы) аппетит усиливается, несмотря на потерю веса. При гипотиреозе, наоборот, он снижается, сопровождаясь сонливостью, чувством холода и апатией.

ЖКТ и ось «кишечник–мозг»

Желудочно-кишечный тракт активно участвует в регулировании аппетита. Он вырабатывает десятки гормонов, которые влияют на центры голода в мозге.

Если пищеварение нарушено — например, при гастрите, замедленном опорожнении желудка или дисбалансе микробиоты, — аппетит часто снижается. Пища переваривается медленнее, появляется тяжесть, а желание есть пропадает.

Избыточное потребление простых углеводов, наоборот, может вызывать постоянный голод. Это замкнутый круг: чем больше быстрых углеводов, тем резче скачки сахара в крови и тем сильнее тяга к еде.

Кроме того, кишечник тесно связан с мозгом: при нарушении микрофлоры снижается выработка серотонина — нейромедиатора, отвечающего за настроение. Это может проявляться апатией, тревожностью и трудностью концентрироваться.

Нервная система и стресс

Гипоталамус — участок мозга, регулирующий реакции на физические и эмоциональные сигналы. Во время стресса уровень кортизола повышается: у одних людей это подавляет аппетит, у других — усиливает.

Хроническое напряжение часто приводит к перееданию и тяге к «комфортной» пище с высоким содержанием сахара и жиров. А при кратковременном стрессе из-за выброса адреналина аппетит, наоборот, временно исчезает.

Если вы замечаете, что изменение пищевого поведения сопровождается раздражительностью, бессонницей и упадком сил, возможно, причина — именно в уровне стресса, а не в проблемах ЖКТ.

Метаболизм и энергетический баланс

С возрастом обмен веществ естественным образом замедляется, что влияет и на аппетит. Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, часто не чувствуют голода утром, но вечером им сложно контролировать количество еды — это связано с нарушением циркадных ритмов и колебаниями уровня глюкозы.

Дефицит витамина D, анемия, нехватка магния или железа тоже способны повлиять на восприятие голода. При энергетическом дисбалансе мозг воспринимает ситуацию как стресс и может либо усиливать аппетит, либо, наоборот, «выключать» его, экономя ресурсы.

Когда стоит обратиться к врачу

Аппетит — важный биологический показатель, и его изменения не стоит игнорировать. Если нарушение сохраняется дольше нескольких недель или сопровождается другими симптомами, необходимо пройти обследование.

Рекомендуется посетить эндокринолога (проверить уровень гормонов щитовидной железы, лептина, грелина, инсулина), гастроэнтеролога (оценить состояние желудка и кишечника) и терапевта (проверить уровень железа, витамина D и глюкозы).

Повод для обращения к специалисту:

  • изменение аппетита сохраняется более 2–3 недель;
  • наблюдается резкое снижение или набор веса;
  • появилась усталость, апатия, нарушения сна;
  • участились сердцебиения или тревожные состояния.

Источник: Kleo.ru

#медицина #витамины #стресс #метаболизм #здоровье #еда
Видео