Если не хочется покупать сладости к чаю, а дома остались апельсины, их кожура может превратиться в ароматный домашний десерт. Минимум ингредиентов, немного времени — и вы получите яркие цукаты с насыщенным цитрусовым вкусом, которые подойдут и к чаю, и в качестве съедобного подарка.

Что понадобится

Ингредиенты

апельсины — 2 шт.

сахар — 200 г

вода — 250 мл

корица — по желанию, щепотка

Как приготовить апельсиновые цукаты

Подготовка кожуры

Апельсины тщательно вымойте под проточной водой, чтобы удалить загрязнения и восковой слой. Аккуратно снимите кожуру ножом или овощечисткой. С внутренней стороны обязательно удалите белую часть ложкой — именно она даёт сильную горечь.

Нарезка

Очищенную кожуру нарежьте тонкой соломкой одинаковой ширины. Это позволит цукатам равномерно провариться и высохнуть.

Варка в сиропе

В кастрюле соедините воду и сахар, доведите до кипения, помешивая до полного растворения сахара. Опустите апельсиновые корки в сироп и варите около 30 минут на среднем огне, пока они не станут мягкими и полупрозрачными. Корки должны держать форму, а не развариваться.

Сушка и обсыпка

Слейте сироп, разложите корки на бумажном полотенце и слегка обсушите. Обваляйте их в сахаре, при желании смешанном с корицей. Выложите в один слой на противень и отправьте в духовку, разогретую до 80–100 °C, примерно на 1 час — до плотной, но мягкой текстуры.

Подача

Полностью остудите цукаты при комнатной температуре. Подавайте к чаю, используйте для украшения выпечки или сложите в банку — такой десерт отлично хранится.

Полезный совет

По такому же принципу можно готовить цукаты из мандариновой кожуры. Они получаются более сладкими и особенно ароматными. Для насыщенного вкуса допустимо смешивать разные цитрусовые корки.

источник