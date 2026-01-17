Baltijas balss logotype
Болят суставы зимой? Доктор назвал простые продукты, которые могут помочь 0 465

Люблю!
Дата публикации: 17.01.2026
1001sovet
Изображение к статье: Болят суставы зимой? Доктор назвал простые продукты, которые могут помочь

Простые фрукты содержат витамины и питательные элементы, которых не хватает суставам.

Боль в суставах часто усиливается в холодные месяцы. Ее трудно контролировать, ведь она имеет много причин. Однако, медицинский эксперт, доктор Сайед Надим Аббас из клиники Dr SNA назвал три простых продукта, которые могут помочь минимизировать обострение, сообщил Express.

Доктор Сайед объяснил, что некоторые продукты могут дать суставам питательные стимулы. Конечно, они не повернут время вспять, но включение этих трех продуктов в ежедневный рацион обеспечит мощную комбинацию витамина С, кверцетина, калия и антиоксидантов. А это поможет сделать хрящевые ткани здоровыми, уменьшить воспаление и укрепить кости.

Доктор Сайед отметил, что цитрусовые, такие как апельсины, богаты витамином С. Он нужен организму для выработки коллагена — белка, ответственного за поддержание прочности и гибкости хрящей, связок и костей.

"Когда хрящ изнашивается, суставы испытывают скованность, скрип и боль. Витамин С помогает организму восстанавливать и поддерживать эту ткань, а также действует как антиоксидант, устраняя некоторые повреждения, вызванные воспалением и ежедневным износом", — сказал он.

Доктор добавил, что один апельсин в день — это дешевый и простой способ пополнить запас полезного для суставов витамина С.

Следующая рекомендация доктора Сайеда — это яблоко. Он сказал, что яблоки богаты растительным соединением под названием кверцетин, обладающим противовоспалительным и антиоксидантным действием.

"Это помогает успокоить некоторые незначительные воспаления, которые со временем могут медленно разрушать ваши суставы", — отметил он.

Конечно, яблоко волшебным образом не вылечит артрит, но это полезная для суставов часть рациона. И поэтому врачи считают яблоки разумным и легким способом продолжать кормить свой организм полезными противовоспалительными соединениями.

Не менее важно для организма регулярно потреблять бананы. Доктор Сайед сказал, что бананы содержат калий. Это минерал, который помогает улучшить здоровье костей, снизить кровяное давление и иметь здоровые мышцы.

"Более крепкие кости и лучшая функция мышц обеспечивают вашим суставам более стабильную и поддерживаемую среду, что может сделать движения более легкими и комфортными. Они также содержат немного витамина С и других антиоксидантов, что дополняет общий комплекс для поддержки суставов", — сказал он.

#врач #питание #витамины #здоровье #полезная еда #фрукты
