Даже люди, внимательно относящиеся к своему здоровью, часто допускают типичные ошибки в питании. Онколог Владимир Ивашков выделил пять распространённых привычек, которые могут негативно сказаться на состоянии организма.

Приём витаминов «на всякий случай»

Многие принимают поливитамины без назначения врача, считая их безопасной профилактикой. Однако избыток жирорастворимых витаминов — A, E и D — способен накапливаться в организме и вызывать нежелательные последствия. Специалист рекомендует сначала сдавать анализы и восполнять только подтверждённые дефициты.

Недостаток овощей в рационе

Фрукты часто воспринимаются как главный источник пользы, но овощи играют более важную роль. Согласно данным метаанализа, опубликованного в BMJ, увеличение потребления овощей связано с более выраженным снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, чем аналогичное количество фруктов. Оптимальной считается норма около 400 г овощей и 200 г фруктов в день.

Недоверие к замороженным продуктам

Существует мнение, что замороженные овощи и фрукты почти не содержат витаминов. Однако исследования, опубликованные в Journal of Food Science, показывают, что при правильной заморозке в продуктах сохраняется значительная часть питательных веществ, включая витамин C. В некоторых случаях они даже превосходят «свежие» аналоги, долго хранившиеся на складе.

Йогурт с фруктами

Популярное сочетание йогурта и фруктов не всегда так полезно, как кажется. По словам специалиста, фруктовые кислоты могут снижать активность пробиотических культур. В качестве более нейтральной альтернативы врач советует добавлять в йогурт орехи, семена или цельные злаки.

Игнорирование времени приёма пищи

Не только состав рациона, но и время еды влияет на обмен веществ. Исследования в области хронобиологии питания указывают, что ранний завтрак и более ранний ужин связаны с лучшими метаболическими показателями. Оптимальным считается завтрак с 7:00 до 9:00, обед — в середине дня, а ужин — не позже 19:00.

Владимир Ивашков отметил, что даже коррекция двух–трёх из этих пунктов может заметно улучшить самочувствие и снизить риски для здоровья.

источник