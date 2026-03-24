О менопаузе знают многие, однако периоды, которые ей предшествуют — пременопауза и перименопауза — часто остаются без должного внимания. В это время в организме женщины происходят гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, настроение и образ жизни.

Что происходит в организме

Пременопауза — это этап перед менопаузой, когда менструации еще сохраняются, но гормональный фон уже начинает меняться. Перименопауза считается переходным периодом: функция яичников постепенно снижается, а уровень эстрогена и прогестерона становится нестабильным.

В этот период цикл может становиться нерегулярным, а общее состояние — меняться. Обычно такие изменения начинаются в возрасте около 40–45 лет и могут продолжаться от четырех до восьми лет.

Основные симптомы

Проявления могут отличаться у разных женщин, однако чаще всего отмечаются:

нарушения менструального цикла

приливы жара и ощущение внезапного тепла

проблемы со сном

перепады настроения и раздражительность

вздутие живота и болезненность груди

Усталость и снижение энергии

Одним из частых симптомов становится усталость. Гормональные колебания могут ухудшать качество сна и влиять на работу нервной системы. В результате даже после отдыха женщина может чувствовать себя уставшей, а эмоциональные колебания дополнительно усиливают это состояние.

Изменения веса и обмена веществ

С возрастом и на фоне гормональных изменений может замедляться обмен веществ и снижаться мышечная масса. Это нередко приводит к набору веса, особенно в области живота. Также возможны изменения аппетита и тяга к сладкому.

Сон и эмоциональное состояние

Нестабильный уровень гормонов влияет на выработку веществ, отвечающих за настроение и сон. В результате могут появляться бессонница, тревожность и резкие перепады настроения.

Память и концентрация

Гормональные изменения могут отражаться и на работе мозга. Некоторые женщины отмечают ухудшение памяти, сложности с концентрацией и ощущение «заторможенности».

Как поддержать организм

Состояние во многом зависит от образа жизни. Специалисты рекомендуют не игнорировать симптомы и при необходимости обращаться за консультацией к врачу.

Питание:

Рацион должен быть сбалансированным — с достаточным количеством овощей, фруктов, белков и цельнозерновых продуктов. Полезные жиры поддерживают нервную систему, а снижение потребления сахара помогает стабилизировать уровень энергии.

Физическая активность:

Регулярные умеренные нагрузки помогают поддерживать мышечную массу, обмен веществ и эмоциональное состояние. Подойдут прогулки, йога, пилатес и упражнения с собственным весом.

Сон:

Важно соблюдать режим — ложиться и вставать в одно и то же время. Рекомендуется ограничить использование гаджетов перед сном и поддерживать прохладную температуру в спальне.

Снижение стресса:

Практики релаксации, дыхательные упражнения и умеренная физическая активность помогают снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие.

Полезные вещества

Некоторые нутриенты могут поддержать организм в этот период:

витамин D — для иммунитета и здоровья костей

магний — для нервной системы и расслабления

витамины группы B — для энергии и работы нервной системы

омега-3 — для сердца и мозга

фитоэстрогены (например, из льняного семени) — могут помочь уменьшить некоторые симптомы

Перед приемом добавок рекомендуется проконсультироваться со специалистом, так как реакция организма может быть индивидуальной.