Зимой волосы часто теряют блеск, становятся ломкими и тусклыми. Перепады температур, сухой воздух и головные уборы лишь усиливают проблему. Однако состояние волос во многом зависит не только от ухода, но и от питания — на это обращают внимание специалисты.

Дерматолог и трихолог Екатерина Кандинская объясняет: ухудшение качества волос нередко связано с дефицитом ключевых питательных веществ. В первую очередь речь идет о пяти важных элементах, которые напрямую влияют на рост, плотность и внешний вид волос.

Белок — основа прочности

Главный строительный материал волос — кератин, разновидность белка. При его недостатке волосы становятся ломкими, а их рост замедляется. Чтобы поддерживать нормальный уровень белка, важно регулярно включать в рацион мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также бобовые и сою.

Железо — против выпадения

Низкий уровень железа — одна из частых причин выпадения волос, особенно у женщин. Однако восполнять его самостоятельно не стоит: сначала необходимо подтвердить дефицит с помощью анализов. Без этого прием препаратов может быть не только бесполезным, но и вредным.

Омега-3 — для кожи головы

Полиненасыщенные жирные кислоты важны для здоровья кожи, в том числе кожи головы. Их нехватка может ухудшать общее состояние волос. Восполнить дефицит помогут жирная рыба, орехи и семена.

Цинк и селен — баланс имеет значение

Эти микроэлементы необходимы для нормального роста волос, однако как их недостаток, так и избыток способны привести к проблемам. Поэтому специалисты советуют получать цинк и селен преимущественно из пищи, а не из высокодозных добавок.

Витамин D — под контролем

В холодное время года дефицит витамина D встречается особенно часто. Он также может быть связан с усиленным выпадением волос. Но и в этом случае важно сначала сдать анализы и только затем решать вопрос о приеме добавок.

Что важно учитывать

Эксперты подчеркивают: изменение рациона не дает мгновенного результата. Волосы реагируют на внутренние изменения постепенно, поэтому эффект может проявиться лишь спустя время.

Кроме того, питание не способно кардинально изменить уже отросшие волосы, но может стать важным фактором в поддержке их здоровья и снижении выпадения.

Главная рекомендация — не заниматься самодиагностикой. При подозрении на дефициты стоит сдать анализы и проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать безопасную и эффективную стратегию восстановления.