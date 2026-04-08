Домашняя гранола — один из самых удобных вариантов завтрака, который можно приготовить заранее. Она отлично хранится несколько дней, не теряя вкуса, а благодаря сочетанию с йогуртом, молоком, фруктами или творогом каждый день можно получать новое блюдо без лишних усилий.

Ингредиенты

овсяные хлопья — 400 г

сухофрукты (курага, чернослив, изюм) — 150 г

орехи (грецкие, миндаль, фундук) — 300 г

яичные белки — 2 шт.

вода — 2 ст. ложки

коричневый сахар — 80 г (или мед по вкусу)

Подготовка продуктов

Овсяные хлопья

Часть хлопьев слегка измельчите в блендере, чтобы получить смесь из крошки и более крупных кусочков — так гранола получится более интересной по текстуре.

Сухофрукты и орехи

Сухофрукты тщательно промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Орехи при необходимости измельчите: грецкие можно порубить ножом, а миндаль и фундук оставить целыми.

Приготовление

Смешайте основу

В миске слегка взбейте яичные белки с водой до легкой пены. Добавьте к ним орехи и сухофрукты, тщательно перемешайте, чтобы масса равномерно покрыла ингредиенты — это поможет граноле скрепиться при запекании.

Добавьте хлопья

Всыпьте овсяные хлопья и сахар (или мед), аккуратно перемешайте до однородности.

Подготовьте противень

Застелите противень бумагой для выпечки и распределите массу ровным тонким слоем.

Запекание

Отправьте гранолу в разогретую до 180 °C духовку примерно на 20 минут. В середине приготовления один раз перемешайте, чтобы она равномерно подрумянилась.

Остывание и хранение

Готовую гранолу полностью остудите и переложите в стеклянную банку или контейнер с плотной крышкой.

Советы

Как сохранить хруст

Если через несколько дней гранола стала мягче, разложите её тонким слоем на противне и прогрейте в духовке 5–7 минут при 150 °C. После остывания она снова станет хрустящей.

Варианты подачи

Подавайте гранолу с йогуртом, молоком, творогом или свежими фруктами — каждый раз вкус будет немного другим, а завтрак не надоест.