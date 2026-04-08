Домашняя гранола — один из самых удобных вариантов завтрака, который можно приготовить заранее. Она отлично хранится несколько дней, не теряя вкуса, а благодаря сочетанию с йогуртом, молоком, фруктами или творогом каждый день можно получать новое блюдо без лишних усилий.
Ингредиенты
- овсяные хлопья — 400 г
- сухофрукты (курага, чернослив, изюм) — 150 г
- орехи (грецкие, миндаль, фундук) — 300 г
- яичные белки — 2 шт.
- вода — 2 ст. ложки
- коричневый сахар — 80 г (или мед по вкусу)
Подготовка продуктов
Овсяные хлопья
Часть хлопьев слегка измельчите в блендере, чтобы получить смесь из крошки и более крупных кусочков — так гранола получится более интересной по текстуре.
Сухофрукты и орехи
Сухофрукты тщательно промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Орехи при необходимости измельчите: грецкие можно порубить ножом, а миндаль и фундук оставить целыми.
Приготовление
Смешайте основу
В миске слегка взбейте яичные белки с водой до легкой пены. Добавьте к ним орехи и сухофрукты, тщательно перемешайте, чтобы масса равномерно покрыла ингредиенты — это поможет граноле скрепиться при запекании.
Добавьте хлопья
Всыпьте овсяные хлопья и сахар (или мед), аккуратно перемешайте до однородности.
Подготовьте противень
Застелите противень бумагой для выпечки и распределите массу ровным тонким слоем.
Запекание
Отправьте гранолу в разогретую до 180 °C духовку примерно на 20 минут. В середине приготовления один раз перемешайте, чтобы она равномерно подрумянилась.
Остывание и хранение
Готовую гранолу полностью остудите и переложите в стеклянную банку или контейнер с плотной крышкой.
Советы
Как сохранить хруст
Если через несколько дней гранола стала мягче, разложите её тонким слоем на противне и прогрейте в духовке 5–7 минут при 150 °C. После остывания она снова станет хрустящей.
Варианты подачи
Подавайте гранолу с йогуртом, молоком, творогом или свежими фруктами — каждый раз вкус будет немного другим, а завтрак не надоест.
Оставить комментарий