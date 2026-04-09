В течение года учёные наблюдали за 235 женщинами в постменопаузе, разделив их на три группы: одна ежедневно употребляла 50 граммов чернослива (пять–шесть ягод), вторая — 100 граммов, третья не ела его вовсе. У женщин без чернослива в рационе плотность костной ткани за год снизилась на 1,1 процента, тогда как у участниц, включивших сухофрукт, показатель практически не изменился. Наиболее устойчивый эффект зафиксировали у женщин, съедавших около 50 граммов чернослива в день: такой объём было легче регулярно употреблять, что обеспечило стабильность результатов.

Учёные связывают пользу продукта с высоким содержанием полифенолов и витамина К. Последний играет важную роль в усвоении кальция и поддержании прочности костей. Специалисты отмечают, что регулярное употребление небольшого количества чернослива может замедлить потерю костной массы в период менопаузы, особенно в области тазобедренных суставов, где повышен риск переломов и развития остеопороза.