Чернослив защищает женщин старше 50 лет от переломов 0 101

Дата публикации: 09.04.2026
Изображение к статье: Чернослив защищает женщин старше 50 лет от переломов

Чернослив может помочь женщинам в менопаузе сохранить плотность костей и снизить риск переломов, сообщила американский физиолог Мэри Джейн де Соуза. Об этом пишет BuzzFeed.

В течение года учёные наблюдали за 235 женщинами в постменопаузе, разделив их на три группы: одна ежедневно употребляла 50 граммов чернослива (пять–шесть ягод), вторая — 100 граммов, третья не ела его вовсе. У женщин без чернослива в рационе плотность костной ткани за год снизилась на 1,1 процента, тогда как у участниц, включивших сухофрукт, показатель практически не изменился. Наиболее устойчивый эффект зафиксировали у женщин, съедавших около 50 граммов чернослива в день: такой объём было легче регулярно употреблять, что обеспечило стабильность результатов.

Учёные связывают пользу продукта с высоким содержанием полифенолов и витамина К. Последний играет важную роль в усвоении кальция и поддержании прочности костей. Специалисты отмечают, что регулярное употребление небольшого количества чернослива может замедлить потерю костной массы в период менопаузы, особенно в области тазобедренных суставов, где повышен риск переломов и развития остеопороза.

Читайте нас также:
#питание #витамины #женщины #чернослив #менопауза #здоровье
Редакция BB.LV
