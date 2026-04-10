Диетолог: стресс и недосып мешают похудеть даже при соблюдении диет

Люблю!
Дата публикации: 10.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог: стресс и недосып мешают похудеть даже при соблюдении диет

Даже при соблюдении диеты и регулярных тренировках вес может не снижаться. Этому могут мешать хронический стресс, недосып, гормональные нарушения и дефицит микроэлементов, заявила диетолог Ольга Редина.

Среди частых причин застоя веса — сбои в работе щитовидной железы, инсулинорезистентность или повышенный уровень кортизола: такие гормональные нарушения замедляют обмен веществ, из‑за чего организм удерживает запасы даже при дефиците калорий.

По словам врача, хронический стресс тоже влияет на процесс похудения. Из‑за постоянной тревожности растёт уровень кортизола. Гормон повышает аппетит и способствует накоплению жира, особенно в области живота. В стрессовом состоянии человек может не контролировать объём съеденного и чаще выбирать вредную пищу.

Недостаток сна осложняет снижение веса: недосып нарушает баланс гормонов голода и насыщения, усиливает тягу к сладкому и повышает риск переедания. Нехватка витамина D, железа или магния снижает уровень энергии и замедляет обмен веществ, из‑за чего падает эффективность тренировок. Диетолог отметила, что в сложных случаях нужно обратиться к специалистам: обследование поможет выявить причину и подобрать стратегию похудения.

