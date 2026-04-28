Шашлык из свинины не стоит демонизировать, так как в нем содержится железо, витамины группы B, кальций, цинк и магний, сообщил диетолог Елена Соломатина.

Шашлык из свинины часто критикуют в первую очередь из-за высокой жирности. Нередко для приготовления выбирают именно жирные куски, что повышает калорийность блюда и уровень холестерина. При этом постная свинина является ценным продуктом.

По словам Соломатиной, она содержит полноценный белок, который необходим для построения и обновления тканей организма. Свинина богата и гемовым железом. Также в мясе содержатся витамины группы B, включая витамин B12, который отсутствует в растительной пище.

Кроме того, продукт содержит цинк, важный для иммунитета, состояния кожи и репродуктивной функции. Есть и селен, который участвует в работе щитовидной железы и защищает сердечно-сосудистую систему. В составе также присутствуют кальций, магний и холин. Они важны для передачи нервных импульсов, поддержания давления, формирования костной ткани и выработки энергии.

Врач отметила, что свинина может быть частью сбалансированного рациона, если правильно ее готовить. Лучше выбирать постные куски, не доводить мясо до подгоревшей корочки и отдавать предпочтение запеканию или приготовлению на огне без лишнего жира. В сочетании с овощами шашлык из свинины может быть не только вкусным, но и полезным блюдом.