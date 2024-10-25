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Латвийские эксперименты с «зубами дракона» поставили под сомнение. Смотрите, что может лопата бульдозера… 2

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2024
BB.LV
Латвийские эксперименты с «зубами дракона» поставили под сомнение. Смотрите, что может лопата бульдозера…

И хотя еще вчера в Латвии с гордостью демонстрировали, как латвийские «зубы дракона» будут останавливать потенциальные вражеские танки в Латвии, уже сегодня в латвийском сегменте социальных сетей жители публикуют видео, на которых видно, что, возможно, подобного рода защита наших границ – не панацея.

Так, пользователь пользователь Artis Schlossberg опубликовал видео, на котором видно, как подобные заграждения обираются обыкновенным бульдозером.

«Зубы дракона Спрудса против лопаты бульдозера», - подписал ролик он.

В комментариях люди начали предлагать улучшения.

«Зубы дракона работают только в составе комплекса. 1.зубы должны быть защищены противопехотными (противоинженерными) и противотанковыми минами 2.их линия должна быть прикрыта стрелковым оружием, ПТВРК и артиллерией. Иначе будет, как в Курской области», - написал один из них. «А также танковые ямы. И эффективных противопехотных мин у нас не будет», - дополнил автор публикации.

Как сообщалось, Национальные вооруженные силы (НВС) провели испытания запланированных для укрепления границы заграждений, в ходе которых была на практике проверена стойкость и эффективность заграждений.

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#оборона
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Комментарии (2)

  • ТК
    Тото Кутунио
    25-го октября

    Скажите им что у России таких нет, пусть ставят:)

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    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го октября

    "зубы дракона" работают только в комлекте "звезды смерти". Мануал к ним читать надо было прежде. RTFM!🤓

    16
    2

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