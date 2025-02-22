Жительница Риги похвасталась сделанными в Беларуси зубами "за копейки", по сравнению с латвийскими ценами. Также зрители в соцсети "тикток" отмечают, что многие также собираются "успеть до закрытия границ". Возмущение в соцсетях вызывало и то, что на лечение зубов в Беларусь едут и "ура-патриоты" - просто из желания сэкономить.

В этом ролике латвийка рассказывает как приехала в Беларусь лечить зубы и похвасталась в соцсетях промежуточными результатами (видео смотрите ниже). Зрители сравнили не только работу белорусских ортодонтов, но и цены на одну из самых дорогих стоматологических услуг с ценами в Латвии, а также Турции, которая в последние годы активно развивает медицинский туризм.

"Сосед, ура-патриот, также собрался в Минск ехать зубы. Клянет Лукашенко, но хочет сэкономить. Я его спрашиваю, не видишь противоречий? Он только отмалчивается. Вчера встретил его на лестничной клетке, он сказал, что только из туристической фирмы в Риге - где сделал страховку - так мол даже дешевле, чем покупать в страховой компании. Хочет успеть до закрытия границ попасть к стоматологу - заодно съездить в Витебск и Минск. Но голосует за местных националистов... Однако, на его зарплату не разгуляешься, а зубы сделать хочется... Вчера спросил, не видит ли он в этом противоречий? Он отвернулся и закрыл дверь квартиры. Обиделся? То ли смеяться, то ли плакать", - комментирует латвиец Василий.

"Мой знакомый Валдис уже дом присмотрел, с семьей переехать хочет. С ним раньше вместе работали. Началось с того, что ездил прокатиться "по безвизу", посмотреть на "режим Лукашенко". Теперь продают свой дом под Ригой. Вот и думайте", - поделился историей Андрей.

Итак, гражданка Латвии, которая публикует видео в TikTok под ником "Рижанка Жанна" (rizanka_zanna), рассказала, что в Минск приехала специально на операцию по установке зубных имплантов. По словам женщины, в какой-то момент её зубы «начали просто сыпаться», из-за чего зубной ряд сверху и снизу у неё был полностью удален (в общей сложности — 12 зубов). Латвийские врачи предложили ей установить импланты и выставили огромный счёт. По приблизительным подсчётам, имевшихся на руках денег ей едва хватало на половину имплантов.

По совету подруги женщина обратилась за консультацией в одну из минских стоматологических клиник. Там пациентка вписалась в ту же цену, но за всю челюсть. В сумму вошло даже проживание в Минске, об этом женщина из Риги сообщила в другом своем ролике (смотрите ниже). То есть, человек не только значительно меньше заплатил за "ремонт зубов", но и за эти деньги съездил в путешествие в соседнюю страну.

Установка временных имплантов в одной из минских клиник длилась больше двух часов. Теперь с временными коронками женщине придётся походить не меньше полугода, после чего их можно будет заменить коронками из циркония.

«Начинаю учиться жить с новыми зубами. Скажу сразу — это трудно. Во рту как будто лежит большая капа и очень сильно мешает», — поделилась своим опытом женщина.

В комментариях под видео многие зрители подтвердили, что стоимость услуг ортодонтов в Беларуси и Латвии отличается в разы. Так, за один зубной имплант в Риге придётся отдать от 650 евро, тогда как в Минске цены на такую услугу стартуют от 250 евро.

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