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«Это фантастика!» Латвийка похвасталась «белорусскими зубами». Зрители сравнили цены 4

Наша Латвия
Дата публикации: 22.02.2025
BB.LV
скриншот

скриншот

Жительница Риги похвасталась сделанными в Беларуси зубами "за копейки", по сравнению с латвийскими ценами. Также зрители в соцсети "тикток" отмечают, что многие также собираются "успеть до закрытия границ". Возмущение в соцсетях вызывало и то, что на лечение зубов в Беларусь едут и "ура-патриоты" - просто из желания сэкономить.

В этом ролике латвийка рассказывает как приехала в Беларусь лечить зубы и похвасталась в соцсетях промежуточными результатами (видео смотрите ниже). Зрители сравнили не только работу белорусских ортодонтов, но и цены на одну из самых дорогих стоматологических услуг с ценами в Латвии, а также Турции, которая в последние годы активно развивает медицинский туризм.

"Сосед, ура-патриот, также собрался в Минск ехать зубы. Клянет Лукашенко, но хочет сэкономить. Я его спрашиваю, не видишь противоречий? Он только отмалчивается. Вчера встретил его на лестничной клетке, он сказал, что только из туристической фирмы в Риге - где сделал страховку - так мол даже дешевле, чем покупать в страховой компании. Хочет успеть до закрытия границ попасть к стоматологу - заодно съездить в Витебск и Минск. Но голосует за местных националистов... Однако, на его зарплату не разгуляешься, а зубы сделать хочется... Вчера спросил, не видит ли он в этом противоречий? Он отвернулся и закрыл дверь квартиры. Обиделся? То ли смеяться, то ли плакать", - комментирует латвиец Василий.

"Мой знакомый Валдис уже дом присмотрел, с семьей переехать хочет. С ним раньше вместе работали. Началось с того, что ездил прокатиться "по безвизу", посмотреть на "режим Лукашенко". Теперь продают свой дом под Ригой. Вот и думайте", - поделился историей Андрей.

Итак, гражданка Латвии, которая публикует видео в TikTok под ником "Рижанка Жанна" (rizanka_zanna), рассказала, что в Минск приехала специально на операцию по установке зубных имплантов. По словам женщины, в какой-то момент её зубы «начали просто сыпаться», из-за чего зубной ряд сверху и снизу у неё был полностью удален (в общей сложности — 12 зубов). Латвийские врачи предложили ей установить импланты и выставили огромный счёт. По приблизительным подсчётам, имевшихся на руках денег ей едва хватало на половину имплантов.

По совету подруги женщина обратилась за консультацией в одну из минских стоматологических клиник. Там пациентка вписалась в ту же цену, но за всю челюсть. В сумму вошло даже проживание в Минске, об этом женщина из Риги сообщила в другом своем ролике (смотрите ниже). То есть, человек не только значительно меньше заплатил за "ремонт зубов", но и за эти деньги съездил в путешествие в соседнюю страну.

Установка временных имплантов в одной из минских клиник длилась больше двух часов. Теперь с временными коронками женщине придётся походить не меньше полугода, после чего их можно будет заменить коронками из циркония.

«Начинаю учиться жить с новыми зубами. Скажу сразу — это трудно. Во рту как будто лежит большая капа и очень сильно мешает», — поделилась своим опытом женщина.

@rizanka_zanna 10-ый день в Минске и мне наконец поставили коронки на импланты. Импланты у меня 6 на 6. Зубной ряд сверху и снизу удален. Цвет коронки выбран приближено к натуральным зубам. Это временная коронка на импланты. С такими зубами мне надо жить полгода/год пока не приживутся импланты и на них тогда можно ставить коронки из циркония. Начинаю учиться жить с новыми зубами. Скажу сразу - это трудно. Во рту как будто лежит большая капа и очень сильно мешает. #лечузубывминске #зубы #стоматология #изригивминск #вригеоченьдорого #хочукрасивыезубы #здоровыезубы #делюсьопытом #мойвидеодневник #будукогдатовспоминатьчерезчтояпрошла #рига ♬ оригинальный звук - Рижанка Жанна

В комментариях под видео многие зрители подтвердили, что стоимость услуг ортодонтов в Беларуси и Латвии отличается в разы. Так, за один зубной имплант в Риге придётся отдать от 650 евро, тогда как в Минске цены на такую услугу стартуют от 250 евро.

@rizanka_zanna В клинике где я делаю зубы не только высокого уровня врачи но и очень хорошей сервисс. #лечузубывминске #зубы #рига #вригеоченьдорого #дорогаярига #стоматология #изригивминск #кактак #столицалатвии ♬ original sound - David Bay

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Комментарии (4)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го февраля

    Если это правда, то тетя какая-то туповая. Зубы сделала, а мозги забыла.

    2
    23
  • Д
    Дед
    22-го февраля

    Давеча, нам рассказывали, как обоснованы цены на удаление зубов 150- 200 евро, оказывается в Белоруссии за эти деньги вставляют зубы без объяснений.

    36
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го февраля

    Ходите смерды без зубов. Шпротину пососёте и будет с вас. Барья ездить не велят. Геополитическая ситуация.

    43
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    22-го февраля

    Так по этому и закрывают всё что можно закрыть. Нечего латвийским жителям смотреть как "загнивают" в тоталитаризме.

    91
    1

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