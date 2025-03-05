Неуважение к языку! Школу, где дети сняли ролик о латышском, посетили спецслужбы

В видео, опубликованном в TikTok, дети показали, как сильно им не нравятся уроки латышского языка. Один за другим они как будто перепрыгивают через перила и, лёжа на лестнице, притворяются мёртвыми. Видео сопровождается текстом на русском языке «Мы, когда надо идти на латышский».

Директор школы Венеранда Богдане объяснила, что дети сделали видео в качестве шутки, вдохновившись чужим видео, пояснительный текст которого был на латышском языке. Однако она подчеркнула, что понимает решительную позицию общественности против этого.

В СГБ заявили, что обратили внимание на это видео, но воздержатся от дальнейших комментариев.

Богдане, в свою очередь, заявила, что СГБ призвала школьников еще раз обсудить вопросы поведения в Интернете. Было также заявлено, что шаги, предпринятые школой до сих пор, были правильными.

Она также сообщила, что будет проведена оценка ответственности создателей видеоролика. В этом случае самым строгим наказанием, которое может получить учащийся, является выговор, вынесенный по приказу директора.