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Неуважение к языку! Школу, где дети сняли ролик о латышском, посетили спецслужбы 15

Наша Латвия
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Неуважение к языку! Школу, где дети сняли ролик о латышском, посетили спецслужбы

Из-за опубликованного учениками Саласпилсской начальной школы видеоролика, в котором прослеживается неуважение к латышскому языку, в четверг учебное заведение посетила Служба государственной безопасности (СГБ), требуя объяснений, сообщает TV3.

В видео, опубликованном в TikTok, дети показали, как сильно им не нравятся уроки латышского языка. Один за другим они как будто перепрыгивают через перила и, лёжа на лестнице, притворяются мёртвыми. Видео сопровождается текстом на русском языке «Мы, когда надо идти на латышский».

Директор школы Венеранда Богдане объяснила, что дети сделали видео в качестве шутки, вдохновившись чужим видео, пояснительный текст которого был на латышском языке. Однако она подчеркнула, что понимает решительную позицию общественности против этого.

В СГБ заявили, что обратили внимание на это видео, но воздержатся от дальнейших комментариев.

Богдане, в свою очередь, заявила, что СГБ призвала школьников еще раз обсудить вопросы поведения в Интернете. Было также заявлено, что шаги, предпринятые школой до сих пор, были правильными.

Она также сообщила, что будет проведена оценка ответственности создателей видеоролика. В этом случае самым строгим наказанием, которое может получить учащийся, является выговор, вынесенный по приказу директора.

#сгб #латышский язык
54
11

Комментарии (15)

  • Мп
    Мимо проходил
    6-го марта

    Теперь по логике вещей, власти должны заново открыть детские бараки в Саласпилсе. А что, вполне себе в духе политики сегрегации и этноцида, культивироуемой властями ЛР.

    32
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го марта

    Ты, мразина, посмел родину не любить??!! Кгб..о пардоньте, Сгб идёт к вам.

    19
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    6-го марта

    Помню в семидесятых в ровд на краски был следак Волошин ,тоже любил добрым словом и крепким кулаком объяснить пионеру что тот не прав и вообще нет у него не каких прав.

    5
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    6-го марта

    обозное население Латвии с 90х годов активно будирует языковой, нац темы. за 30 лет раскачали ситуацию до предела. СБ торг компании Латв Республика нужно знать-Русских можно долго унижать, шпунять, сажать в подвалы и по фантазии Спецуры местной. Затем в определённый момент Русские сносят все и всех. Если нужно, возьмем Берлин, Париж и другое еще раз. Не обижайте нас)

    55
    4
  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    А где были снайперы? И почему все семьи и их соседи ещё ни пошли по этапу?

    41
    2
  • JL
    Janina LV
    5-го марта

    В Латвии изучение языка проходит в два этапа: сначала в школе, потом в спецслужбах.

    58
    0
  • Ч
    Чангл
    5-го марта

    Я ученик 5ой школы города Даугавпилс. Заявляю, систему сломать можно, нас никогда. Живите с этим гниды, я был в армии и знаю

    86
    0
  • VS
    Vad Sorry
    Чангл
    5-го марта

    Молодец

    30
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    5-го марта

    Ох щас начнётся! Щас местные херои, агенты 007,008,000 и всякие засекреченные типы начнут из мухи слона раздувать...

    45
    0
  • Ч
    Чангл
    5-го марта

    Она также сообщила, что будет проведена оценка ответственности создателей видеоролика. В этом случае самым строгим наказанием, которое может получить учащийся, является выговор, вынесенный по приказу директора. Глупые слова в никуда

    29
    0
  • Ч
    Чангл
    5-го марта

    Молодцы ребята. Так и нужно

    56
    0
  • Д
    Дед
    5-го марта

    Так вот где изменники латышской родины. Уже переплюнули сказки о зверствах Сталина, тот, вроде, с детьми не воевал. Это какая же гниль! Работникам "спецслужб" самим блевать не хочется?

    98
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    6-го марта

    Да ладно Дед. В 35-м был приняли закон о осуждении 12-ти летних детей на полную катушку, вплоть до расстрела. А идеологией там мозги ровняли почище нынешних.

    5
    19
  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    Богдане, в свою очередь, заявила, что СГБ призвала школьников еще раз обсудить вопросы поведения в Интернете. Это напоминает времена Сталина и Гитлера, они там вообще адекватные? Было какое-то нарушение закона? Почему как рэкетиры угрожают? В чем проблема? Есть какая-то статья? Или мы скатились до того уровня что любой идиот получивший корочку, может нагнуть и опустить любого человека, школьника , без наказано? А что дальше? Таким идиотам дай власть они их ещё насиловать и пытать будут, а чего враги народа ,,,,, просто ни понимаю логику, кто то может мне объяснить проблему?

    88
    0
  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    Прикольное видео, :) зачёт шутке тоже, а расследование о правомочие спецслужб будет? На каком основании? Или мы в тоталитарном государстве? Где нельзя прикалывается? Или просто думать ни как Ринкевич думает? Или почему людям запрещено говорить на каком-то языке? Давайте Саласпилс откроем опять?

    120
    1
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