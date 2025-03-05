За въезд в Великобританию из Латвии теперь придется платить

Въезд в Великобританию из Латвии перестает быть бесплатным уже со следующего месяца.

«Европеец и путешествуешь в Великобританию? Из Латвии в Великобританию? Большинству европейцев, посещающих Великобританию, с 2 апреля 2025 года потребуется электронное разрешение на въезд (ETA)», - сказано на странице UK in Latvia.

European and travelling to the UK? 🇱🇻➡️🇬🇧



Most Europeans visiting the UK will need an Electronic Travel Authorisation from 2 April 2025. ✈️🚄



Many other nationals already require an ETA for travel to the UK.



You can start applying today. Find out more:https://t.co/vZkJXjWpYz — UK in Latvia (@UKinLatvia) March 5, 2025

Разрешение придется оформлять в приложении UK ETA App тем, кто имеет право на безвизовый въезд на территорию Великобритании и планирует посетить страну на срок до шести месяцев. В их числе — граждане стран ЕС и, конечно, Латвии.

Граждане Латвии смогут подать заявление на ETA с 5 марта 2025 года, а путешествовать с ним - со 2 апреля 2025 года.

Плата за подачу заявления на ETA составит 10 фунтов стерлингов. Система ETA не будет распространяться на лиц, получивших статус постоянного или временного резидента. Негражданам Латвии необходима виза для въезда в Великобританию, в том числе для проезда транзитом через Великобританию. Поэтому введение ЕТА к ним не относится, для них ничего не изменится.