Baltijas balss logotype

За въезд в Великобританию из Латвии теперь придется платить 1

Наша Латвия
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
За въезд в Великобританию из Латвии теперь придется платить

Въезд в Великобританию из Латвии перестает быть бесплатным уже со следующего месяца.

«Европеец и путешествуешь в Великобританию? Из Латвии в Великобританию? Большинству европейцев, посещающих Великобританию, с 2 апреля 2025 года потребуется электронное разрешение на въезд (ETA)», - сказано на странице UK in Latvia.

Разрешение придется оформлять в приложении UK ETA App тем, кто имеет право на безвизовый въезд на территорию Великобритании и планирует посетить страну на срок до шести месяцев. В их числе — граждане стран ЕС и, конечно, Латвии.

Граждане Латвии смогут подать заявление на ETA с 5 марта 2025 года, а путешествовать с ним - со 2 апреля 2025 года.

Плата за подачу заявления на ETA составит 10 фунтов стерлингов. Система ETA не будет распространяться на лиц, получивших статус постоянного или временного резидента. Негражданам Латвии необходима виза для въезда в Великобританию, в том числе для проезда транзитом через Великобританию. Поэтому введение ЕТА к ним не относится, для них ничего не изменится.

#туризм #великобритания
18
7

Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    Ну те кто списали 500 миллион на аир Балтик естественно найдут 10 фунтов если есть деньги на билеты, это всё придумано ни из за денег , чтобы нелегально меньше людей приезжало

    7
    2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео