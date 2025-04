За въезд в Великобританию из Латвии теперь придется платить

«Европеец и путешествуешь в Великобританию? Из Латвии в Великобританию? Большинству европейцев, посещающих Великобританию, с 2 апреля 2025 года потребуется электронное разрешение на въезд (ETA)», - сказано на странице UK in Latvia.

European and travelling to the UK? 🇱🇻➡️🇬🇧



Most Europeans visiting the UK will need an Electronic Travel Authorisation from 2 April 2025. ✈️🚄



Many other nationals already require an ETA for travel to the UK.



You can start applying today. Find out more:https://t.co/vZkJXjWpYz