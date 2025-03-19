Предложение нацблока обязать кинотеатры показывать не менее пятой части фильмов со звуковой дорожкой на государственном языке не следует включать в Закон о кино, поскольку он не регулирует публичный коммерческий показ фильмов, но его можно было бы обсудить в контексте другого нормативного акта, говорится в заключении министерства культуры по предлагаемым поправкам в закон.

Министерство отмечает, что в соответствии со статьей 2 Закона о кино целью закона является обеспечение развития киноиндустрии в Латвии путем поддержки производства и распространения латвийских фильмов, а также их сохранения, защиты, доступности и популяризации.

Предложение нацблока предусматривает, что кинотеатры и другие общественные места также могут демонстрировать фильмы на языке оригинала, но не более 80% репертуара кинотеатра в определенный день. Законопроект предусматривает исключения в отношении международных кинофестивалей.

По мнению минкульта, такие поправки по сути должны быть включены в Закон о государственном языке. Министерство отмечает, что в настоящее время частью первой статьи 17 Закона «О государственном языке» установлено, что публично демонстрируемые кинофильмы, видеофильмы и их фрагменты должны быть дублированы или переведены на государственный язык либо, помимо оригинального звукового сопровождения, снабжены субтитрами на государственном языке с соблюдением действующих норм литературного языка.

В статье 17 части 2 Закона о государственном языке указано, что допускаются также субтитры на иностранном языке, субтитрам на государственном языке должно быть отведено основное место, и по форме или содержанию они не должны быть меньше субтитров на иностранном языке.

В заключении подчеркивается, что в целях обеспечения доступности контента Национальный центр кино включит в регламент конкурсов кинопродукции этого года требование о наличии в фильме файлов субтитров для слабослышащих и глухих (на латышском и английском языках), включая описательные титры, а также аудиоописания или закадрового текста происходящего на экране с описанием различных деталей, имеющих важное контекстное значение, наряду с диалогами.

В прошлом году нацблок внес поправки в Закон о государственном языке, предлагая запретить субтитры к фильмам на русском языке. Законопроект был передан на рассмотрение ответственному комитету 30 марта 2023 года, однако работа по его оценке еще не начата.