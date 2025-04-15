Из Straupe сделали козла отпущения на пять дней? - Latvijas Avīze

Хотя название молочного кооператива "Straupe" упоминалось на прошлой неделе в связи с токсичной кишечной палочкой на основании только косвенных доказательств, а продукция автоматизированной упаковочной линии была вообще вне подозрений, самые осторожные сети супермаркетов больше не хотят продавать продукцию "Straupe", пишет Latvijas Avīze.

Действительно ли сотрудничество приостановлено лишь временно, как утверждали торговцы, мы скоро увидим, поскольку вчера в конце рабочего дня Продовольственно-ветеринарная служба 9ПВС) выступила с заявлением о том, что "Straupe" может возобновить полноценную работу.

Тем временем социальные сети захлестнула волна поддержки популярного местного бренда молочных продуктов. Предприниматели, фермеры, политики и просто энтузиасты не только рассказывали истории, но и демонстрировали в коротких видеороликах, как они потребляют продукцию "Straupe", и говорили, что по-прежнему доверяют ее качеству.

В прошлый четверг Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) выразил подозрения о связи молочного кооператива "Straupe" с заболеваниями кишечной палочкой. На сегодняшний день зарегистрировано не менее 60 случаев заражения токсичной кишечной палочкой, большинство заболевших - дети. Многие из них прошли лечение в Детской клинической университетской больнице, у некоторых заболевание протекало тяжело и потребовало заместительной почечной терапии.

Имеющиеся на сегодняшний день доказательства связи между заболеваниями детей и сотрудников "Straupe" - лишь косвенные. Как сообщил эпидемиолог Юрий Перевощиков, у семи (а впоследствии появилась информация еще о двух) сотрудников этого предприятия, занятых в приготовлении продуктов питания, выявлена инфекция E.coli. На основании этой информации ПВС временно частично приостановила работу молочного кооператива.

Была остановлена упаковочная линия, на которой использовался ручной труд: продукция вручную расфасовывалась в многоразовую тару. При этом автоматизированная упаковка продукции продолжалась без перебоев: на этом этапе продукция не контактирует с сотрудниками.