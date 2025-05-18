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Swedbank заблокировал счет латвийского вкладчика из-за его связей с банком-конкурентом 5 6496

Наша Латвия
Дата публикации: 18.05.2025
BB.LV
Swedbank заблокировал счет латвийского вкладчика из-за его связей с банком-конкурентом
ФОТО: dreamstime

«Прошу помочь разобраться: продал долю в квартире, часть денег снял со счета в Swedbank, часть перевел в Revolut.

Позже решил повторить ту же операцию: часть наличных средств снова положить на счет в Swedbank, а затем перевести на Revolut. Однако на этот раз транзакция была отменена, а мой счет в Swedbank вообще заблокирован.

Я обратился в банк за разъяснениями, а также с заявлением о разблокировке счета. Сотрудники попросили предоставить им выписку с моего счета за три месяца... из Revolut, куда я переводил деньги со своего счета Swedbank!

То есть мало того, что банк не перевел по распоряжению клиента конкретную сумму на его (клиента) счет в другой банк, хотя, по договору, обязан был это сделать, так еще потребовал информацию, как клиент расходует средства, которые находятся на его счете в другом банке!

Как понять такую попытку вмешательства в частную жизнь клиента?! Читатель bb.lv»

По просьбе bb.lv ситуацию прокомментировал представитель банка Swedbank Янис Кропс:

– В данном конкретном случае возникли подозрения о возможных мошеннических действиях. Поскольку ранее клиент уже пострадал от инвестиционного мошенничества, а на этот раз в счете вновь появились переводы на криптоактивы, банк перед подтверждением операций попытался выяснить, действительно ли клиент сам совершает эти сделки и не стал ли он вновь жертвой обмана.

Поэтому клиенту и были заданы вопросы о сути операций, чтобы убедиться, что кто-то недобросовестно не использует его (клиента) доверие.

«Классическими» признаками, которые могут насторожить сотрудников банка, вызвать подозрения и, соответственно, необходимость проявить больше внимания и бдительности, могут быть, например, внезапные переводы или снятие крупных сумм наличных в банкомате, переводы на криптоактивы. А также переводы за границу, например, с использованием Revolut.

Мы всегда призываем клиентов с пониманием относиться к просьбам сотрудников банка, проявлять готовность к сотрудничеству и идти навстречу.

Вопросы клиентам задаются не из праздного любопытства, не потому, что у сотрудников банка нет других дел – они задаются для того, чтобы при малейшем подозрении о возможном мошенничестве защитить клиента.

К счастью, в данном случае мы можем сказать, что средства клиента находятся в безопасности.

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Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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(5)
  • AR
    Andrey Radchenko
    19-го мая

    Здравствуйте я и есть тот человек о котором здесь написана эта статья,только не всё было так как описано здесь.Во первых никаких переводов по криптотранзакциям swedbank сейчас не делал и вообще не делает,так как технически это не предусмотрено системой Латвийских банков. Очень возмущён этим,потому что такого сейчас не было от слова совсем. Я так полагаю,что так оно удобно кому то. Кому точно не знаю,но знаю одно,что после перевода 1500евро со swedbank на Revolut мой интернет аккаунт swedbanka был заблокирован сотрудниками swedbank. Записи разговоров все сохраняются ,поэтому прошу руководство swedbank прослушать то о чём был разговор с банком у меня после моей блокировки и как swedbank обещал мне разблокировать мой аккаунт если я прийду и напишу заявление о том,что никаким мошенникам не собирался передавать средства и т.п.Я незамедлительно пришёл и написал ,но как по телефону мне обещали разблокировать если напишу заявление так этого и не сделали,а к заявлению потребовали ещё выписку с Revolut банка без всякого основания. Деньги остались на счету и я снял их с банкомата. Счёт в другом банке не могу открыть так как иностранный гражданин и больше одного счёта мне не положено. Я уже пробовал. Прошла не одна неделя так до сих пор мой интернет банка Swedbank Латвии не восстановлен. По этой причине за свет ,газ платить,не могу и остальное тоже. У меня есть номер счёта,но пользоваться интернет банком не представляется возможным. Как выплачивать дальше кредиты,которые отдавал тоже теперь не ясно. Позвали якобы помочь,обещали разблокировать, но так всё и осталось на своих местах, без каких либо изменений. Деньги были абсолютно легальные и swedbank имеет на то прямые доказательства,но тем не менее забота банка обо мне настолько сильна, что как жить дальше не совсем понятно.

    25
    0
  • S
    SeaWolf
    18-го мая

    А чего сразу при продаже квартиры не указал счёт в Recolut ??? Я так сделал и всё чинно прошло!!!

    39
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го мая

    много раз пишу-шведские банки это дерьмо банки, отрыжка банковской системы. люди дрочат в эти банки. любители садомазо. обходите стороной эти ублюдочные шведские банки

    94
    24
  • EB
    Emigrants Berzins
    18-го мая

    Вообще теряется смысл держать СВОИ деньги в этом банке. "Бегите оттуда, глупцы!"

    90
    8
  • JB
    Janis Berzin
    18-го мая

    "снятие крупных сумм наличных в банкомате"- поймали хоть одного мошенника, выманившего у пенсионера карточку и снявшего все накопления? Жулики продолжают постоянного обманывать, грабить стариков и не один банк их не остановил. Вторая подряд статья с жалобами на ростовщиков, барыг из Сведбанк за сутки. Мерзотная кантора - мало того что вытягивает процент с клиентов за каждый шаг так и доставляет кучу неудобств.

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