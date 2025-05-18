Swedbank заблокировал счет латвийского вкладчика из-за его связей с банком-конкурентом

«Прошу помочь разобраться: продал долю в квартире, часть денег снял со счета в Swedbank, часть перевел в Revolut.

Позже решил повторить ту же операцию: часть наличных средств снова положить на счет в Swedbank, а затем перевести на Revolut. Однако на этот раз транзакция была отменена, а мой счет в Swedbank вообще заблокирован.

Я обратился в банк за разъяснениями, а также с заявлением о разблокировке счета. Сотрудники попросили предоставить им выписку с моего счета за три месяца... из Revolut, куда я переводил деньги со своего счета Swedbank!

То есть мало того, что банк не перевел по распоряжению клиента конкретную сумму на его (клиента) счет в другой банк, хотя, по договору, обязан был это сделать, так еще потребовал информацию, как клиент расходует средства, которые находятся на его счете в другом банке!

Как понять такую попытку вмешательства в частную жизнь клиента?! Читатель bb.lv»

По просьбе bb.lv ситуацию прокомментировал представитель банка Swedbank Янис Кропс:

– В данном конкретном случае возникли подозрения о возможных мошеннических действиях. Поскольку ранее клиент уже пострадал от инвестиционного мошенничества, а на этот раз в счете вновь появились переводы на криптоактивы, банк перед подтверждением операций попытался выяснить, действительно ли клиент сам совершает эти сделки и не стал ли он вновь жертвой обмана.

Поэтому клиенту и были заданы вопросы о сути операций, чтобы убедиться, что кто-то недобросовестно не использует его (клиента) доверие.

«Классическими» признаками, которые могут насторожить сотрудников банка, вызвать подозрения и, соответственно, необходимость проявить больше внимания и бдительности, могут быть, например, внезапные переводы или снятие крупных сумм наличных в банкомате, переводы на криптоактивы. А также переводы за границу, например, с использованием Revolut.

Мы всегда призываем клиентов с пониманием относиться к просьбам сотрудников банка, проявлять готовность к сотрудничеству и идти навстречу.

Вопросы клиентам задаются не из праздного любопытства, не потому, что у сотрудников банка нет других дел – они задаются для того, чтобы при малейшем подозрении о возможном мошенничестве защитить клиента.

К счастью, в данном случае мы можем сказать, что средства клиента находятся в безопасности.