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С 1 июля подскочат цены на электричество: угадайте, кто заплатит за отключение от БРЭЛЛ? 5 5818

Наша Латвия
Дата публикации: 20.05.2025
grani.lv
С 1 июля подскочат цены на электричество: угадайте, кто заплатит за отключение от БРЭЛЛ?

Передача Nekā Personīga на телеканале TV3 провела расследование и выяснила неожиданное: обещания чиновников, что отключения от БРЭЛЛ латвийцы в счетах за электричество практически не заметят, оказались обманом, пишет портал Grani.lv.

Есть решение: ежемесячные расходы, которые повлекло за собой это отключение, возложить большей частью на потребителей. Оно принято на закрытом заседании Минклимата, о чем нам не рассказывали.

Как говорится, следите за руками.

Итак, в феврале мы отключились от БРЭЛЛ. Никто не скрывал, что решение это — не экономическое, а политическое, сделанное по рекомендации экспертов НАТО. Но вот чего латвийцы не знали, так это то, что разрыв энергетического кольца с РФ и РБ был совершен на год раньше. Он планировался в 2026 году, однако балтийские политики очень уж захотели отрапортовать, что со связями с Россией покончено, вот и поспешили.

Напомним, что давало Латвии пребывание в единой энергетической системе с Россией. Хотя электричества в РФ мы в последние годы не покупали (это тоже было политическим, а не экономическим решением), российские энергосети по-прежнему обеспечивали нам диспетчеризацию и балансировку мощностей. Если бы в Латвии произошло резкое падение напряжения в сети (как на Иберийском полуострове), то через провода из России и Беларуси было бы в ту же секунду подано нужное количество электроэнергии — и восстановлен баланс.

Однако после отключения от БРЭЛЛ мы должны сами заботиться о балансе. Понимая это, предприятие Augstspriegumu tīkls (AST) обещало к концу 2025 года установить гигантские батареи большой емкости. Они должны накапливать электроэнергию, чтобы подавать ее в сеть во время кратковременных колебаний.

Но поскольку планы внезапно изменились — Балтия решила отключаться на год раньше, Латвия подготовиться не успела. Хотя решение об отключении поддержала. И теперь, поскольку своих накопителей не имеет, покупает услугу балансировки у других. А это дорого.

Поразительно, что, заранее зная об этой проблеме, наши чиновники и политики на голубом глазу обещали в феврале населению: счета за электричество повысятся лишь на 0,50 евро. Хотя не могли не понимать: все будет гораздо хуже.

Кто же теперь должен платить за балансировку? Сначала предполагалось: 50% заплатят электростанции, а 50% - потребители. Однако затем в Министерстве климата и энергетики провели совещание. Ну, как совещание — особо никто ни с кем не совещался, а просто всех поставили в известность о новом соотношении: 25% за балансировку будут платить электростанции, а 75% - потребителей. Ни регулятор услуг, ни предприятие AST возражать не стали. Им-то что!

А кто такие потребители? Это все жители Латвии и латвийский бизнес.

Как прокомментировал это решение консультант по вопросам энергетики Гатис Абеле, столь неравное разделение означает, что потребителям использовать электроэнергию и выживать как бизнесу или как семье будет дороже, чем, например, операторам солнечных панелей, производящим эту энергию.

Мелкие потребители столкнутся с более высокими счетами при смене контрактов со своими операторами в связи с ежегодным изменением тарифов. Но лавина уже начала накрывать крупных потребителей, таких, как муниципалитеты или производственные компании, которые получают письма с призывом как можно скорее перейти на контракты с гораздо более высокими тарифами.

Что говорит по этому поводу Каспар Мелнис, министр климата и энергетики? А он прячется за туманом глубокомысленных слов: «Рынок дисбаланса – это совершенно новый продукт. Как реагирует рынок и как формируются предложения. Первые месяцы цены действительно были очень высокими. Сейчас цены уже снижаются. Всегда можно обсудить - раньше, позже. Сейчас мы хотели бы видеть конкретные примеры того, какими будут сборы. Но, по нашим расчетам, пока все идет по плану».

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#электричество # тарифы
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(5)
  • A
    Aleks
    20-го мая

    Госпожа Шиейнбука,у которой ,видимо все хорошо в жизни ,в отличии от ,,Eurostata,заявила ,что Латвия -это богатая стран,а оппонент,что Латвия третья страна в ЕС по бедности. Куда госпоже Шиейнбуке прислать счета за электричество и отопление,ведь точно ощущаю,что 3 место по бедности в ЕС-это не происки какой то там пропаганды.

    38
    1
  • 20-го мая
    1. Пропагандистские приёмы в статье:

    Статья содержит ярко выраженные признаки манипулятивной подачи, в частности:

    а) Эмоционально окрашенный язык:

    «обманом», «как говорится, следите за руками», «поразительно», «на голубом глазу» — используется для создания ощущения возмущения и недоверия к власти.

    «лавина начала накрывать» — драматизация последствий.

    б) Образ врага / козла отпущения:

    Акцент на том, что виноваты чиновники и политики, которые действовали «втайне» и «под диктовку НАТО».

    в) Недоказанные утверждения, поданные как факт:

    «никто не совещался, а просто всех поставили в известность» — без источника.

    «все будет гораздо хуже» — без конкретных цифр.

    г) Отсутствие альтернативных мнений:

    Нет комментариев от независимых экспертов или экономистов.

    Комментарий министра приведён, но с ироничным контекстом («туман глубоких слов»).

    д) Противопоставление «нас» и «их»:

    «Потребители» против «электростанций», «чиновников», «министерства».

    1. Что по сути и сколько вырастет цена?

    По статье:

    Изначально обещали: +0,50 евро в месяц.

    Позднее приняли решение изменить схему распределения расходов на балансировку:

    было: 50% платят электростанции, 50% — потребители.

    стало: 25% платят электростанции, 75% — потребители.

    Конкретных новых сумм в статье нет.

    10
    42
  • JD
    Janis Dombris
    20-го мая

    Если загуглите, то полгода назад они уже объявляли, что летом поднимут тарифы. Тут нет зависимости брэлл,не брэлл, мало электричества, много, сколько используете неважно... Все повышения эти уже заложены наперед.. У меня вывоз мусора тариф каждые полгода повышается,так и с электричеством

    33
    7
  • JD
    Janis Dombris
    20-го мая

    Test

    5
    4
  • lg
    lo gos
    20-го мая

    Всех чиновников, кто врал, посадить с конфискацией имущества. Они ведь обманывают людей, они разрушают страну.

    127
    3
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