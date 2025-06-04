Baltijas balss logotype

Денег нет, но вы держитесь: усугубляется кризис в медицине Латвии 2 1476

Наша Латвия
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Денег нет, но вы держитесь: усугубляется кризис в медицине Латвии
ФОТО: dreamstime

На минувшей неделе на слуху оказались сразу три «болевые точки» латвийской медицины из-за нехватки денег. Мы попытались разобраться, что это означает как для пациентов.

Проблема № 1: закончились квоты на анализы за госсчет

Первое чудесное: выяснилось, что деньги на анализы для пациентов уже перерасходованы более чем на 3 миллиона евро.

«Врачи должны внимательно оценивать каждый случай»

Как сообщила Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ), уже в первом квартале этого года у части поставщиков первичной и вторичной медицинской помощи образовался перерасход средств на более чем 3 миллиона евро за лабораторные исследования.

Почему? Перерасход возникает, когда медики направляют пациентов на оплачиваемые государством исследования в объемах, превышающих установленные им квоты и запланированные средства. В результате лаборатории могут не получить оплату вовремя или получить ее в меньшем объеме.

Ассоциация получила информацию об этом от Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

Что будет дальше

НСЗ призывает семейных врачей оценивать использование средств, выделенных на исследования, внимательно рассматривать каждый конкретный случай и необходимость направлять пациента на лабораторные анализы.

Рискнем перевести это с чиновничьего на обычный язык: врачи должны будут учитывать лимиты и РЕЖЕ отправлять пациентов на анализы!

На чем сердце успокоить: летом болеют меньше

Однако НСЗ призывает жителей не беспокоиться, подчеркивая, что они все же БУДУТ иметь возможность пройти лабораторные исследования, оплачиваемые государством.

Служба поясняет: финансирование, запланированное на год, еще не исчерпано, в 29 лабораториях по всей Латвии продолжают проводиться анализы за счет государства. Но затраченные средства превышают объемы, предусмотренные на первые четыре месяца года.

Правда, подобные перерасходы наблюдались и в предыдущие годы, и, как правило, они компенсируются в летние месяцы, когда спрос на анализы снижается.

В данный момент обеспокоенность по поводу дальнейшего предоставления лабораторных услуг более всего выразила SIA Centrālā laboratorija, и Министерство здравоохранения и НСЗ в начале июня встретятся с представителями компании.

В целом в этом году на проведение анализов, оплачиваемых государством, запланировано более 62 миллионов евро.

Проблема № 2: не попасть к семейному врачу

В Латвии 32% пациентов в прошлом году не обращались к семейным врачам вообще. Это около 600 000 зарегистрированных пациентов.

По мнению Министерства здравоохранения, причина очевидна – нужно укреплять медицинскую грамотность населения.

А вот Ассоциация семейных врачей считает, что проблема связана с доступностью медицинских услуг. Представитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей (ЛАССВ) семейный врач Айнис Дзалбс подчеркнул, что для части жителей это не вопрос мотивации, а вопрос ограниченных возможностей попасть к врачу:

– Это наши пожилые люди, пациенты с особыми потребностями, а также представители различных социальных групп риска. Их здоровье позволяет им передвигаться, но у них, например, нет транспорта, чтобы добраться до семейного врача и своевременно решить свои проблемы. Здесь мы видим важную роль самоуправлений: они должны обеспечивать транспорт для таких пациентов – чтобы можно было добраться как до семейного врача, так и до специалиста. Мы, семейные врачи, нередко приглашаем этих пациентов, но у них нет физической возможности попасть в практику.

Проблему усугубляет то, что многие врачи тоже пожилые люди, которые собираются на заслуженный отдых. Например, в Земгале государственные услуги сейчас предоставляют 179 семейных врачей, но (по данным опроса) в течение ближайших 5 лет около 40 из них планируют закончить карьеру.

По словам Дзалбса, это обостряет вопрос смены поколений и привлечения новых специалистов, что напрямую влияет на показатели доступности врачей:

– Если практики остаются вакантными или без преемственности, то мы расширяем территории обслуживания, и пациентам становится сложнее добраться до семейного врача. Здесь необходимо участие государства и понимание того, что самоуправления должны заранее заботиться о замене поколений, создавать минимальную инфраструктуру – хотя бы оснащенное рабочее место для предоставления первичной медицинской помощи.

«С пациентами нужно связываться»

Опрошенные на улицах Риги жители в основном отметили, что регулярно посещают семейного врача. Однако их мнения о качестве услуг сильно различаются.

Представитель Латвийского медицинского общества Марис Плявиньш отметил, что у пациентов самые разные причины не обращаться к врачу, однако часто ключевым фактором является личный контакт с доктором:

– Я считаю, что врач должен связываться с такими пациентами, узнавать причины и способствовать их возможному визиту – через разговор, напоминание. Но, конечно, это требует ресурсов. Семейные врачи жалуются, что в их практиках не хватает помощников, и один врач не может справиться со всем этим объемом.

Проблема № 3: онкоцентру не дают денег на ремонт

В минувшую пятницу, после того как в больнице узнали о планируемом перераспределении денег, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Нормундс Станевичс подал в отставку.

Он возглавлял больницу с 27 апреля 2023 года и объяснил свое решение «отсутствием конструктивного сотрудничества с советом и разногласиями в видении будущего здравоохранения». Решение последовало после новостей о приостановке реконструкции Латвийского онкологического центра (ЛОЦ) из-за нехватки финансирования.

Как сообщало Латвийское телевидение, Министерство здравоохранения запланировало масштабную переброску средств: вернуть ранее выделенные средства для строительства корпуса B клинической больницы имени Страдиня (PSKUS), чтобы завершить корпус A2. Таким образом, для проектов Восточной больницы денег может не хватить. Министр здравоохранения Хосам Абу Мери («Новое Единство») отметил, что для сохранения европейского финансирования необходимо завершить корпус A2 PSKUS, на что требуется больше денег, чем изначально планировалось. Поэтому сейчас планируется перераспределить средства, которые ранее были выделены на строительство инфекционного блока RAKUS.

Комментируя ситуацию, Станевичс заявил, что государство должно было позволить Восточной больнице взять кредит на реконструкцию онкоцентра, который затем больница погасила бы. «Так развиваются все предприятия», – отметил он, добавив, что предложил этот вариант министру, но не получил разрешения.

По его словам, руководство больницы сделало все, что было в его силах, а сейчас вопрос источников финансирования должен решаться на госуровне.

Описывая неподходящие условия в операционном блоке ЛОЦ, Станевичс отметил, что там до сих пор проводят операции одновременно для двух пациентов в одной палате, что недопустимо по современным стандартам и напоминает военную медицину.

По его мнению, риторика министра здравоохранения о перераспределении средств между PSKUS и RAKUS фактически «противопоставляет университетские больницы друг другу», что недопустимо. «Это деньги пациентов, а не PSKUS, RAKUS или ЛОЦ», – подчеркнул Станевичс.

«Это ставит под угрозу качество лечения»

Руководитель Клиники онкохирургии Рижской Восточной клинической университетской больницы Армандс Сивиньш заявил журналистам, что отсрочка реконструкции онкологического центра угрожает качеству лечения онкопациентов: «Везде, где ведется строительство, фигурируют миллионы, и деньги перебрасываются между проектами, как в пинг-понге».

Это, по его словам, затрудняет корректное планирование проектов. Больница была готова временно переехать в адаптированный 9-й корпус больницы «Гайльэзерс» на время реконструкции онкоцентра, несмотря на сложные условия и меньшее количество коек, в том числе в отделении интенсивной терапии. Планировалось начать переезд этим летом.

Медперсонал даже выразил готовность работать сверхурочно и в дополнительные смены, чтобы пациенты не страдали во время реконструкции.

«Но если ремонта нет, нет смысла и переезжать в приспособленные помещения, так как при всех условиях лучше остаться в нынешних помещениях ЛОЦ, где проще координировать потоки пациентов», – пояснил Сивиньш. Несмотря на устаревшее состояние, эти помещения больше подходят.

Руководитель клиники онкохирургии также сообщил, что больнице запрещено оплачивать сверхурочные, хотя от нее при этом ожидают, что лечение не будет прерываться.

Самая критическая ситуация – в отделении химиотерапии: после открытия нового корпуса дневного стационара количество пациентов увеличилось почти на 40%, но персонала не хватает: «Недавно ушла еще одна врач, и если так будет продолжаться, пациентам придется ждать химиотерапию до трех месяцев, что абсолютно не соответствует медицинским рекомендациям», – подчеркнул Сивиньш.

Читайте нас также:
#медицина
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
5
0
0
24
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    4-го июня

    Гоните соцналог взад! Не может государство обеспечить оплаченную услугу, пусть возвращает уплаченные деньги соцналога. Зашел на сайт там уплаченных налогов 120 штук

    9
    1
  • A
    Aleks
    4-го июня

    Когда медицина в упадке,то иначе,как мягким геноцидом это не назовешь,ведь не обязательно убивать население через войну как в России и на Украине -можно убивать население множеством других способов.По иезуитски,без войны и бомбардировок.

    31
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 750
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1378
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2529
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 315

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 14
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 14
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 185
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 246
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
3
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 3 276
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 629
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 14
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 14
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 185

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео