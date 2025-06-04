Денег нет, но вы держитесь: усугубляется кризис в медицине Латвии

На минувшей неделе на слуху оказались сразу три «болевые точки» латвийской медицины из-за нехватки денег. Мы попытались разобраться, что это означает как для пациентов.

Проблема № 1: закончились квоты на анализы за госсчет

Первое чудесное: выяснилось, что деньги на анализы для пациентов уже перерасходованы более чем на 3 миллиона евро.

«Врачи должны внимательно оценивать каждый случай»

Как сообщила Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ), уже в первом квартале этого года у части поставщиков первичной и вторичной медицинской помощи образовался перерасход средств на более чем 3 миллиона евро за лабораторные исследования.

Почему? Перерасход возникает, когда медики направляют пациентов на оплачиваемые государством исследования в объемах, превышающих установленные им квоты и запланированные средства. В результате лаборатории могут не получить оплату вовремя или получить ее в меньшем объеме.

Ассоциация получила информацию об этом от Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

Что будет дальше

НСЗ призывает семейных врачей оценивать использование средств, выделенных на исследования, внимательно рассматривать каждый конкретный случай и необходимость направлять пациента на лабораторные анализы.

Рискнем перевести это с чиновничьего на обычный язык: врачи должны будут учитывать лимиты и РЕЖЕ отправлять пациентов на анализы!

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Однако НСЗ призывает жителей не беспокоиться, подчеркивая, что они все же БУДУТ иметь возможность пройти лабораторные исследования, оплачиваемые государством.

Служба поясняет: финансирование, запланированное на год, еще не исчерпано, в 29 лабораториях по всей Латвии продолжают проводиться анализы за счет государства. Но затраченные средства превышают объемы, предусмотренные на первые четыре месяца года.

Правда, подобные перерасходы наблюдались и в предыдущие годы, и, как правило, они компенсируются в летние месяцы, когда спрос на анализы снижается.

В данный момент обеспокоенность по поводу дальнейшего предоставления лабораторных услуг более всего выразила SIA Centrālā laboratorija, и Министерство здравоохранения и НСЗ в начале июня встретятся с представителями компании.

В целом в этом году на проведение анализов, оплачиваемых государством, запланировано более 62 миллионов евро.

Проблема № 2: не попасть к семейному врачу

В Латвии 32% пациентов в прошлом году не обращались к семейным врачам вообще. Это около 600 000 зарегистрированных пациентов.

По мнению Министерства здравоохранения, причина очевидна – нужно укреплять медицинскую грамотность населения.

А вот Ассоциация семейных врачей считает, что проблема связана с доступностью медицинских услуг. Представитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей (ЛАССВ) семейный врач Айнис Дзалбс подчеркнул, что для части жителей это не вопрос мотивации, а вопрос ограниченных возможностей попасть к врачу:

– Это наши пожилые люди, пациенты с особыми потребностями, а также представители различных социальных групп риска. Их здоровье позволяет им передвигаться, но у них, например, нет транспорта, чтобы добраться до семейного врача и своевременно решить свои проблемы. Здесь мы видим важную роль самоуправлений: они должны обеспечивать транспорт для таких пациентов – чтобы можно было добраться как до семейного врача, так и до специалиста. Мы, семейные врачи, нередко приглашаем этих пациентов, но у них нет физической возможности попасть в практику.

Проблему усугубляет то, что многие врачи тоже пожилые люди, которые собираются на заслуженный отдых. Например, в Земгале государственные услуги сейчас предоставляют 179 семейных врачей, но (по данным опроса) в течение ближайших 5 лет около 40 из них планируют закончить карьеру.

По словам Дзалбса, это обостряет вопрос смены поколений и привлечения новых специалистов, что напрямую влияет на показатели доступности врачей:

– Если практики остаются вакантными или без преемственности, то мы расширяем территории обслуживания, и пациентам становится сложнее добраться до семейного врача. Здесь необходимо участие государства и понимание того, что самоуправления должны заранее заботиться о замене поколений, создавать минимальную инфраструктуру – хотя бы оснащенное рабочее место для предоставления первичной медицинской помощи.

«С пациентами нужно связываться»

Опрошенные на улицах Риги жители в основном отметили, что регулярно посещают семейного врача. Однако их мнения о качестве услуг сильно различаются.

Представитель Латвийского медицинского общества Марис Плявиньш отметил, что у пациентов самые разные причины не обращаться к врачу, однако часто ключевым фактором является личный контакт с доктором:

– Я считаю, что врач должен связываться с такими пациентами, узнавать причины и способствовать их возможному визиту – через разговор, напоминание. Но, конечно, это требует ресурсов. Семейные врачи жалуются, что в их практиках не хватает помощников, и один врач не может справиться со всем этим объемом.

Проблема № 3: онкоцентру не дают денег на ремонт

В минувшую пятницу, после того как в больнице узнали о планируемом перераспределении денег, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Нормундс Станевичс подал в отставку.

Он возглавлял больницу с 27 апреля 2023 года и объяснил свое решение «отсутствием конструктивного сотрудничества с советом и разногласиями в видении будущего здравоохранения». Решение последовало после новостей о приостановке реконструкции Латвийского онкологического центра (ЛОЦ) из-за нехватки финансирования.

Как сообщало Латвийское телевидение, Министерство здравоохранения запланировало масштабную переброску средств: вернуть ранее выделенные средства для строительства корпуса B клинической больницы имени Страдиня (PSKUS), чтобы завершить корпус A2. Таким образом, для проектов Восточной больницы денег может не хватить. Министр здравоохранения Хосам Абу Мери («Новое Единство») отметил, что для сохранения европейского финансирования необходимо завершить корпус A2 PSKUS, на что требуется больше денег, чем изначально планировалось. Поэтому сейчас планируется перераспределить средства, которые ранее были выделены на строительство инфекционного блока RAKUS.

Комментируя ситуацию, Станевичс заявил, что государство должно было позволить Восточной больнице взять кредит на реконструкцию онкоцентра, который затем больница погасила бы. «Так развиваются все предприятия», – отметил он, добавив, что предложил этот вариант министру, но не получил разрешения.

По его словам, руководство больницы сделало все, что было в его силах, а сейчас вопрос источников финансирования должен решаться на госуровне.

Описывая неподходящие условия в операционном блоке ЛОЦ, Станевичс отметил, что там до сих пор проводят операции одновременно для двух пациентов в одной палате, что недопустимо по современным стандартам и напоминает военную медицину.

По его мнению, риторика министра здравоохранения о перераспределении средств между PSKUS и RAKUS фактически «противопоставляет университетские больницы друг другу», что недопустимо. «Это деньги пациентов, а не PSKUS, RAKUS или ЛОЦ», – подчеркнул Станевичс.

«Это ставит под угрозу качество лечения»

Руководитель Клиники онкохирургии Рижской Восточной клинической университетской больницы Армандс Сивиньш заявил журналистам, что отсрочка реконструкции онкологического центра угрожает качеству лечения онкопациентов: «Везде, где ведется строительство, фигурируют миллионы, и деньги перебрасываются между проектами, как в пинг-понге».

Это, по его словам, затрудняет корректное планирование проектов. Больница была готова временно переехать в адаптированный 9-й корпус больницы «Гайльэзерс» на время реконструкции онкоцентра, несмотря на сложные условия и меньшее количество коек, в том числе в отделении интенсивной терапии. Планировалось начать переезд этим летом.

Медперсонал даже выразил готовность работать сверхурочно и в дополнительные смены, чтобы пациенты не страдали во время реконструкции.

«Но если ремонта нет, нет смысла и переезжать в приспособленные помещения, так как при всех условиях лучше остаться в нынешних помещениях ЛОЦ, где проще координировать потоки пациентов», – пояснил Сивиньш. Несмотря на устаревшее состояние, эти помещения больше подходят.

Руководитель клиники онкохирургии также сообщил, что больнице запрещено оплачивать сверхурочные, хотя от нее при этом ожидают, что лечение не будет прерываться.

Самая критическая ситуация – в отделении химиотерапии: после открытия нового корпуса дневного стационара количество пациентов увеличилось почти на 40%, но персонала не хватает: «Недавно ушла еще одна врач, и если так будет продолжаться, пациентам придется ждать химиотерапию до трех месяцев, что абсолютно не соответствует медицинским рекомендациям», – подчеркнул Сивиньш.