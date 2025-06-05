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Гайлис: «Как добиться, чтобы этот русский к тебе обращался по-латышски» 11 2260

Наша Латвия
Дата публикации: 05.06.2025
Diena.lv
Гайлис: «Как добиться, чтобы этот русский к тебе обращался по-латышски»

Бывший премьер Марис Гайлис газете Diena рассказал и о чувствительных, затрагивающих русскоязычное население темах.

«У меня, у примеру, ничего не было против улицы Маскавас, - признается экс-глава правительства, -Ну, боже мой, разве она была улицей Маскавас только с советских времен?» Хотя, с другой стороны, предприниматель считает, что «именно сейчас ситуация, когда эти дела можно сделать, ибо в спокойные времена их нельзя сделать, точно так же как... снести большой памятник в Пардаугаве». «И это правильно сделано», - уверен Гайлис.

«Тем самым есть дела, для которых сейчас есть благоприятное время. Я поддерживаю укрепление латышского языка, нам надо добиться, чтобы мы в общественных местах говорили по-латышски, но этого к сожалению нет. Ну двое русских между собой всегда будут говорить по-русски, это ясно... Но латышский язык надо знать и надо добиться, чтобы этот русский к тебе в публичной среде обращался по-латышски, а не по-русски».

Вопрос остается лишь за тем, чтобы узнать в толпе бывшего руководителя исполнительной власти. Так-то он — всего лишь хорошо одетый, пожилой, мужчина. И что, у него на лице написано, на каком языке с ним следует заговаривать? В этом смысле честно поступают те, кто наклеивает на бамперы стикеры: Latvietis. Если столкнешься, сразу можно сориентироваться, какие слова следует применять.

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#русский язык
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Оставить комментарий

(11)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    6-го июня

    Читаю комментарии и диву даюсь. Какие всё таки в Латвии идиоты живут и с русской стороны! Б... ь дебилы вы, вы в Латвии живёте, общайтесь на государственном языке, если того требует ситуация и без всяких а если бы, и тд!! В США тоже порава качать будете, что там всё на английском или в Германии, что от вас требуется знание языка?.. Вам не мешают общаться на русском (не надо 3,14еть тут) но если требует ситуация, то переключись. А если не хватило мозгов, за 30 лет язык выучить, хотя бы на уровень, личного комфорта, то это б.... ь только ваши проблемы, но никак не государства!Нормальные люди в новую страну приезжают и за несколько ко лет говорят с местными,+- на ровне, а у русских в любой стране, одна и та же проблема, МНЕ ЭТО НЕ НАДО. Ну не надо, так не надо, Валите тогда туда, где только русский основной, то есть чемодан, вокзал,Россия.. Сейчас не совок, КГБ доказывать ничего не надо, купил билет и свалил, если что-то не устраивает.. А так е нытики, везде в егда в ем не довольны будут, это у вас в крови, вы и России в х... й не упёрлись!

    7
    89
  • A
    Aleks
    Иннокентий Сидоров
    6-го июня

    Самая серьезная организация в мире -это Дебилы.У них везде свои люди .

    11
    0
  • A
    Aleks
    Иннокентий Сидоров
    6-го июня

    Кеша,я не узнаю вас в гриме?Вроде похож на русского,но что то неуловимое выдает...Нос,наверное...

    4
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    5-го июня

    "Как добиться чтобы этот латыш обращался к тебе по русски"...

    63
    5
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Яшка Одесский
    6-го июня

    Легко, свали в Россию, когда он приедет в Россию, будет по русски обращаться..А пока сопи в тряпку и учи латышский, у него тут прав, ровно как и у тебя, (хотя по истории, если взять Курляндию Ливию и тд), по больше будет!

    1
    22
  • Д
    Дед
    5-го июня

    Владею латышским свободно, но ни с кем не заговорю, после памятников и дискриминации на латышском, кроме хороших знакомых. Остальные мне не нужны. Не хотите говорить по русски- НАХ!

    101
    4
  • A
    Aleks
    5-го июня

    Чтобы не быть голословным -Фамилия Гайд происходит от еврейского женского имени Гайд,которое является уменьшительным вариантом древнееврейского имени Абигайл,означающег,,мой отец-радость,,

    27
    6
  • A
    Aleks
    Aleks
    5-го июня

    Фамилия Гайл происходит от женского еврейского имени Гайл

    25
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    Aleks
    5-го июня

    Гайлис, ассимилированный еврей, что явно видно на лице, уже не спутаешь.

    10
    3
  • A
    Aleks
    5-го июня

    Люди,у которых родной язык иврит,учат русских и латышей как надо жить. Мы как нибудь без вас разберемся и это время придет.Лех тездаен из Латвии,кому не нравятся русские,русский язык и русская культура....

    57
    3
  • EB
    Emigrants Berzins
    5-го июня

    Один хорошо одетый пожилой мужчина хотя бы честен. Побыл премьером в одной маленькой стране, хапнул сколько надо, чтобы на яхту хватило и на безбедную жизнь и ушёл из политики. Было это неизвестно где и неизвестно когда.

    124
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