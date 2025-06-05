Гайлис: «Как добиться, чтобы этот русский к тебе обращался по-латышски»

«У меня, у примеру, ничего не было против улицы Маскавас, - признается экс-глава правительства, -Ну, боже мой, разве она была улицей Маскавас только с советских времен?» Хотя, с другой стороны, предприниматель считает, что «именно сейчас ситуация, когда эти дела можно сделать, ибо в спокойные времена их нельзя сделать, точно так же как... снести большой памятник в Пардаугаве». «И это правильно сделано», - уверен Гайлис.

«Тем самым есть дела, для которых сейчас есть благоприятное время. Я поддерживаю укрепление латышского языка, нам надо добиться, чтобы мы в общественных местах говорили по-латышски, но этого к сожалению нет. Ну двое русских между собой всегда будут говорить по-русски, это ясно... Но латышский язык надо знать и надо добиться, чтобы этот русский к тебе в публичной среде обращался по-латышски, а не по-русски».

Вопрос остается лишь за тем, чтобы узнать в толпе бывшего руководителя исполнительной власти. Так-то он — всего лишь хорошо одетый, пожилой, мужчина. И что, у него на лице написано, на каком языке с ним следует заговаривать? В этом смысле честно поступают те, кто наклеивает на бамперы стикеры: Latvietis. Если столкнешься, сразу можно сориентироваться, какие слова следует применять.