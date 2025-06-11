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Социальная изоляция и дискриминация: как помогают тем, кого отвергло общество 0 427

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Социальная изоляция и дискриминация: как помогают тем, кого отвергло общество

Как показало проведенное в 2022 году исследование Фонда общественной интеграции (ФОИ), многие жители Латвии не хотели бы работать вместе с людьми с психическими расстройствами, цыганской национальности или людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией, пишет Latvijas Avīze.

Эти группы по-прежнему являются одними из самых дискриминируемых в обществе. Поэтому ФОИ при поддержке Фонда сплочения ЕС продолжил проект "Содействие разнообразию", уделив особое внимание лицам, подверженным риску социальной изоляции и дискриминации. Эти меры не только укрепляют инклюзивные практики на рынке труда, но и помогают людям найти свое место в обществе.

Дискриминация и социальная изоляция не ограничиваются рабочей средой или отношением - они также затрагивают такие важные социальные гарантии, как право на жилье. Ежегодно в приютах в Латвии останавливаются около шести тысяч человек. В 2022 году ФОИ начал проект, в рамках которого к мероприятиям были привлечены 72 бездомных, а 49 человек были обеспечены жильем в соответствии с подходом "Жилье прежде всего". В сотрудничестве с Латвийским объединением самаритян, самоуправлениями Риги, Валмиеры и Лиепаи во второй половине проекта 95% участников сумели сохранить свое новоприобретенное жилье.

Традиционно поддержка бездомных начинается с лечения наркозависимости, развития социальных навыков и, наконец, предоставления жилья. Чаще всего жилье воспринимается как цель, достичь которой можно только после долгого и сложного процесса. Подход "Жилье прежде всего" существенно меняет этот привычный порядок - сначала человеку предоставляют постоянное место для проживания, одновременно предлагая поддержку ментора и других специалистов. Это чувство безопасности, которое человек ощущает с первого дня, помогает развить чувство ответственности и мотивацию для поддержания своей новой жизни.

"В то же время оказывается интенсивная поддержка в быту и повседневной жизни, начиная с уборки и содержания дома и заканчивая восстановлением бытовых навыков. К сожалению, многие из-за длительной социальной изоляции утратили такие навыки, как стирка, уборка помещений, гигиена и привычки к самообслуживанию", - говорит заместитель руководителя департамента социальных услуг Рижского самоуправления Алдис Страпцанс.

Руководитель Латвийского объединения самаритян Андрис Берзиньш считает, что такой подход зарекомендовал себя как эффективный и устойчивый. По окончании проекта более половины смогли вернуться к самостоятельной жизни без необходимости в дальнейшей поддержке.

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