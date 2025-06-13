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Уникальное видео: на болотах Латвии в кадр попали медведица с медвежатами 0 1190

Наша Латвия
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
ФОТО: Youtube

Благодаря видеокамере для прямой трансляции Латвийских государственных лесов (ЛГЛ), установленной в гнездовом биотопе беркута, 12 июня был зафиксирован уникальный момент — по болоту прошла бурая медведица с тремя медвежатами, родившимися в этом году.

По словам исследователей Латвийского государственного института лесных наук "Silava", наблюдать в Латвии медведицу с недавно рождёнными детёнышами — большая удача.

Старший эколог ЛГЛ Угис Бергманис выразил благодарность: "Спасибо внимательным наблюдателям за гнездом беркута, которые услышали всплеск воды в микрофоне камеры и таким образом заметили медведей. Это действительно самое впечатляющее наблюдение за всю историю проекта прямой трансляции ЛГЛ."

Камеры ЛГЛ позволяют наблюдать за гнездованием беркута и малого орла, а также за болотным пейзажем.

Проект онлайн-камер ЛГЛ уже девятый год даёт всем желающим возможность ознакомиться с повадками птиц в период гнездования и следить за их жизнью, а также вносит значительный вклад в изучение орлов.

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#животные #медведи
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