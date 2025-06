Your browser does not support the video tag.

Благодаря видеокамере для прямой трансляции Латвийских государственных лесов (ЛГЛ), установленной в гнездовом биотопе беркута, 12 июня был зафиксирован уникальный момент — по болоту прошла бурая медведица с тремя медвежатами, родившимися в этом году. По словам исследователей Латвийского государственного института лесных наук "Silava", наблюдать в Латвии медведицу с недавно рождёнными детёнышами — большая удача. Старший эколог ЛГЛ Угис Бергманис выразил благодарность: "Спасибо внимательным наблюдателям за гнездом беркута, которые услышали всплеск воды в микрофоне камеры и таким образом заметили медведей. Это действительно самое впечатляющее наблюдение за всю историю проекта прямой трансляции ЛГЛ." Камеры ЛГЛ позволяют наблюдать за гнездованием беркута и малого орла, а также за болотным пейзажем. Проект онлайн-камер ЛГЛ уже девятый год даёт всем желающим возможность ознакомиться с повадками птиц в период гнездования и следить за их жизнью, а также вносит значительный вклад в изучение орлов. Читайте нас также: Google News

