Разрушенные дома в Тель-Авиве (фото из соцсетей).

Учитывая серьёзную эскалацию ситуации на Ближнем Востоке, Министерство иностранных дел (МИД) Латвии призывает латвийских граждан, находящихся в Израиле, оставаться поблизости от бомбоубежищ и внимательно следить за указаниями израильских властей. Как отмечает МИД, воздушное пространство Израиля закрыто, приостановлены региональные авиарейсы в соседние страны, включая Ирак, Иран, Ливан, Иорданию и Сирию, поэтому эвакуация в настоящий момент невозможна. Кроме того, в Израиле введено чрезвычайное положение, и до дальнейших распоряжений закрыты все официальные учреждения, включая посольство Латвии. Пресс-секретарь МИД Диана Эглите добавила, что на данный момент отзыв персонала посольства не планируется. Пока МИД и посольство Латвии в Израиле внимательно следят за развитием ситуации. Если латвийские граждане находятся в Израиле, Иране, Сирии и других странах региона, МИД призывает при необходимости звонить по экстренному номеру +371 26337711 или писать на электронную почту palidziba@mfa.gov.lv. МИД сообщает, что по официальным данным в Израиле проживают 6062 латвийских гражданина, а в Иране — трое. В Консульском регистре в Израиле зарегистрированы всего 19 латвийцев. ДОПОЛНЕНО: В результате ракетных ударов Ирана прошлой ночью пострадало место жительства дипломата посольства Латвии в Израиле, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите. Латвийский дипломат и члены его семьи во время обстрелов находились в безопасном помещении и не пострадали. Министерство проинформировало израильские власти о случившемся, а также направило Ирану ноту протеста. Как сообщал bb.lv, в пятницу Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам и другим военным целям в Иране. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю. Большинство иранских ракет были перехвачены системами ПВО, однако часть ракет и обломки сбитых снарядов причинили повреждения зданиям. Читайте нас также: Google News

