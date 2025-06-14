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Граждан Латвии не могут эвакуировать из обстреливаемого Израиля – МИД Латвии (ДОПОЛНЕНО) 5 2559

Наша Латвия
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV

Разрушенные дома в Тель-Авиве (фото из соцсетей).

Учитывая серьёзную эскалацию ситуации на Ближнем Востоке, Министерство иностранных дел (МИД) Латвии призывает латвийских граждан, находящихся в Израиле, оставаться поблизости от бомбоубежищ и внимательно следить за указаниями израильских властей.

Как отмечает МИД, воздушное пространство Израиля закрыто, приостановлены региональные авиарейсы в соседние страны, включая Ирак, Иран, Ливан, Иорданию и Сирию, поэтому эвакуация в настоящий момент невозможна.

Кроме того, в Израиле введено чрезвычайное положение, и до дальнейших распоряжений закрыты все официальные учреждения, включая посольство Латвии.

Пресс-секретарь МИД Диана Эглите добавила, что на данный момент отзыв персонала посольства не планируется.

Пока МИД и посольство Латвии в Израиле внимательно следят за развитием ситуации.

Если латвийские граждане находятся в Израиле, Иране, Сирии и других странах региона, МИД призывает при необходимости звонить по экстренному номеру +371 26337711 или писать на электронную почту palidziba@mfa.gov.lv.

МИД сообщает, что по официальным данным в Израиле проживают 6062 латвийских гражданина, а в Иране — трое. В Консульском регистре в Израиле зарегистрированы всего 19 латвийцев.

ДОПОЛНЕНО: В результате ракетных ударов Ирана прошлой ночью пострадало место жительства дипломата посольства Латвии в Израиле, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

Латвийский дипломат и члены его семьи во время обстрелов находились в безопасном помещении и не пострадали.

Министерство проинформировало израильские власти о случившемся, а также направило Ирану ноту протеста.

Как сообщал bb.lv, в пятницу Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам и другим военным целям в Иране. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю. Большинство иранских ракет были перехвачены системами ПВО, однако часть ракет и обломки сбитых снарядов причинили повреждения зданиям.

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#иран #израиль #мид латвии
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(5)
  • A
    Aleks
    15-го июня

    Надо Конституцию Латвии перечитать-может там слово ,,еврей,под запретом и его нельзя упоминать всуе?!😂 Написать статью об Израиле и ни разу не написать,что латвийские евреи там в беде))😀 Везде пишут,что Израиль -это еврейское государство и только в Латвии пишут,что там проживают латвийские граждане😎😂

    13
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    14-го июня

    Иран давай ответку.

    30
    9
  • lg
    lo gos
    14-го июня

    Бражка - это американская шавка, она подключится, когда хозяин скажет команду "фас".

    58
    4
  • AE
    Al Ekses
    14-го июня

    Я всё жду гневные посты бражки по поводу нападения богоизбранных на персов. Дождусь ли?

    58
    4
  • lg
    lo gos
    14-го июня

    Ну, типо, а нам-то за что? Ждём продолжения банкета, скоро штаты подтянутся.

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