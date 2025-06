Your browser does not support the video tag.

«Армия Ирана приступили к проведению операции против Израиля в ответ на удары по иранской территории», - сообщает иранский телеканал Al Alam. Израиль сообщил о пяти раенных. Что говорят в Иране Ответная операция Ирана против Израиля получила название "Правдивое обещание 3", следует из заявления КСИР. Иранские СМИ пишут об ударе по командному пункту ЦАХАЛ в Кирье, где находилось израильское военное и политическое руководство. Иран наносит удар по израильскому ядерному реактору в Димоне, сообщает агентство Shia News. Иран утверждает, что в ходе отражения атаки Израиля смог сбить 3 самолета. В том числе 2 самолёта 5-го поколения F-35. Иранское агентство Tasnim пишет о взятии в плен женщину-пилота сбитого израильского самолёта. Разрушения в Тель-Авиве (фото из соцсетей). Что говорят в Израиле Иран выпустил по Израилю уже более 300 ракет. Предварительно сообщается о десятках прилетов, сообщает израильский 9 канал. На кадрах из Тель-Авива видны уничтоженные дома и смятые обломками ракет машины. Власти посоветовали израильтянам спуститься в укрытия и не выходить до уведомления. Американские ВС в Израиле принимают участие в перехвате иранских ракет, передает журналист Axios. Израиль также заявил о нанесении удара по иранскому ядерному объекту в Исфахане, примерно в 350 км к юго-востоку от Тегерана, передает Associated Press. Пять человек пострадали в Тель-Авиве при обстреле, сообщает Служба скорой медпомощи Израиля. Состояние одного человека — средней степени, четверо остальных получили легкие осколочные ранения. ДОПОЛНЕНО: Медслужба Израиля сообщает о 35 пострадавших после ракетного обстрела. Читайте нас также: Google News

