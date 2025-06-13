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Израиль и Иран обрушили друг на друга сотни ракет - что там происходит (ДОПОЛНЕНО) 14 2574

В мире
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV

«Армия Ирана приступили к проведению операции против Израиля в ответ на удары по иранской территории», - сообщает иранский телеканал Al Alam. Израиль сообщил о пяти раенных.

Что говорят в Иране

Ответная операция Ирана против Израиля получила название "Правдивое обещание 3", следует из заявления КСИР.

Иранские СМИ пишут об ударе по командному пункту ЦАХАЛ в Кирье, где находилось израильское военное и политическое руководство.

Иран наносит удар по израильскому ядерному реактору в Димоне, сообщает агентство Shia News.

Иран утверждает, что в ходе отражения атаки Израиля смог сбить 3 самолета. В том числе 2 самолёта 5-го поколения F-35. Иранское агентство Tasnim пишет о взятии в плен женщину-пилота сбитого израильского самолёта.

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Разрушения в Тель-Авиве (фото из соцсетей).

Что говорят в Израиле

Иран выпустил по Израилю уже более 300 ракет. Предварительно сообщается о десятках прилетов, сообщает израильский 9 канал.

На кадрах из Тель-Авива видны уничтоженные дома и смятые обломками ракет машины. Власти посоветовали израильтянам спуститься в укрытия и не выходить до уведомления.

Американские ВС в Израиле принимают участие в перехвате иранских ракет, передает журналист Axios.

Израиль также заявил о нанесении удара по иранскому ядерному объекту в Исфахане, примерно в 350 км к юго-востоку от Тегерана, передает Associated Press.

Пять человек пострадали в Тель-Авиве при обстреле, сообщает Служба скорой медпомощи Израиля. Состояние одного человека — средней степени, четверо остальных получили легкие осколочные ранения.

ДОПОЛНЕНО: Медслужба Израиля сообщает о 35 пострадавших после ракетного обстрела.

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#иран #израиль
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(14)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    14-го июня

    По меньшей мере 78 человек погибли в Иране в результате израильских ударов, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

    «На данный момент 78 человек, включая высокопоставленных военных чиновников, погибли, а более 320 получили ранения. Подавляющее большинство из них — гражданские лица, в том числе женщины и дети», — сказал он. Число пострадавших в Израиле в результате ракетного обстрела со стороны Ирана возросло до 41. Об этом сообщил портал Ynet.

    По его данным, двое из них находятся в критическом состоянии.

    Кроме того, еще 2 госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще 4 в удовлетворительном состоянии, у 33 человек — легкие травмы.

    В результате иранских баллистических ударов в Тель-Авиве разрушено 9 зданий, ещё сотни зданий серьезно повреждены, — сообщает издание Haaretz

    Иранские средства ПВО сбили несколько израильских военных самолетов, в том числе два истребителя F-35. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

    По его сведениям, были сбиты «два израильских истребителя F-35 и значительное число небольших самолетов». По утверждению Fars, судьба летчиков пока не известна.

    anna-news.info/svodka-sobytij-v-sirii-i-na-blizhnem-vostoke-za-13-iyunya-2025-g/

    8
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    14-го июня

    IRAN MISSILE IMPACTS TEL AVIV . . . . Israel Launches Unprovoked SNEAK ATTACK on Iran halturn erradioshow. c om

    2
    1
  • A
    Aleks
    14-го июня

    Ой,как прав Эдуард Ходос, бывший Глава общины евреев Харькова с его лозунгом,как прав Глава Каббалы Микаэль Лайтман и Яков Кедми,общественный и политический деятель Израиля. Ничего,мы все равно победим,а R найдем И объясним популярно как он не прав,трусливый ж...д.

    0
    10
  • A
    Aleks
    14-го июня

    Точно R радужный-нормальный мужик уже ответил бы,но что взять с пидорга?;😂

    0
    7
  • A
    Aleks
    14-го июня

    Пидорок R,обозначься,а то как то некрасиво Мое имя и фамилию ты знаешь,а я нет. Неужели чего то боишься?Не бойся,я то уже в своем возрасте ничего не боюсь и бОльший патриот Латвии,а не другой страны .Свалил бы ты отсюда.Мало ли что произойдет,шакаленок.

    0
    9
  • A
    Aleks
    13-го июня

    35 пострадавших и ни одного трупа от 300 ракет и ни одного уничтоженного важного объекта Израиля. Дурят народ Ирана власти как дурят народ России.За 3 года ни уничтожены мосты,железнодорожные станции ,использующиеся для подвоза боеприпасов и техники,ни аэродромы...Вообще ничего.Т.Е.демилитаризации и денафикации,обещанной Путиным,не было и нет,но об этом уже не говорят.Террлристов тоже не мочат в сортирах,потому как тогда Моссад своих подопечных в ФСБ замочит. Век предателей и продажных крыс и никакой идеологии... Можно подумать,что в Латвии по другому,где большая часть Сейма работает на Моссад,МИ-6 и ЦРУ в интересах других стран.

    11
    30
  • R
    R.
    Aleks
    13-го июня

    Драпеко, я смотрю, что после того, как тебя с делфи поперли, у тебя совсем мозги набекрень стали.

    30
    3
  • R
    R.
    Aleks
    14-го июня

    Aleks, поищи агентов Моссада у себя в квартире. Может быть, пока ты в каждой теме комментарии пишешь, они с твоей женой развлекаются.

    19
    4
  • С
    Сарказм
    Aleks
    14-го июня

    Ну во-первых представитель ЦАХАЛ заявил, что ракет было менее 100, из которых прорвались сквозь ПРО менее 10. А трупов, столь страстно тобой желаемых, извращенец, нет потому, что уже с утра в Израиле введено чрезвычайное положение и населению рекомендовано находиться поблизости от убежищ. Это не значит, разумеется, что все последовали этой рекомендации, но вообще народ там тренированный на эту тему.

    7
    9
  • A
    Aleks
    Aleks
    14-го июня

    ,,Моссад,,-молодцы.Умеют работать и не смотрят ни на кого в отличии от ФСБ и других разведок )) А пидорка R ,трусливого шакала,замочили б в первую очередь,если он ,конечно,не их стукачок или других спецслужб.

    0
    11
  • A
    Aleks
    Aleks
    14-го июня

    ,,Моссад,,-молодцы.Умеют работать и не смотрят ни на кого в отличии от ФСБ и других разведок )) А пидорка R ,трусливого шакала,замочили б в первую очередь,если он ,конечно,не их стукачок или других спецслужб.

    1
    8
  • A
    Aleks
    13-го июня

    Явно видно,что удар Ирана несопоставим ударам Израиля и этому есть обьяснение-очень много агентов ЦРУ и Моссада в руководстве Ирана и все удары Ирана напоминают ответку России в ответ на терракты Мосса...Украины .То есть никак. Но в России агентов ЦРУ и Моссада намного больше,чем в Иране .Владимир Владимирович не даст соврать

    3
    23
  • R
    R.
    Aleks
    13-го июня

    Александр Драпеко (Aleks), а ты,наверно, лично поименно этих агентов знаешь?

    19
    2
  • MiU
    Made in USSR
    Aleks
    14-го июня

    Поищи лучше агентов Моссада у себя в штанах.

    11
    1
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