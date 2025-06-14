В тарифе на электричество появится новая строка

С 1 июля 2025 года в Латвии вступают в силу новые правила оплаты за балансировку электроэнергии.

Изменения затрагивают всех участников энергосистемы — от производителей и поставщиков до потребителей. Новый механизм должен обеспечить более справедливое распределение затрат. Однако не всем это нравится, сообщает программа LSM+ «Сегодня вечером».

Сейчас главным источником разбалансировки энергосистемы выступает альтернативная энергетика. Налетели облака, пропал ветер — и объем поступаемой в сеть энергии от солнечных станций и ветряков резко снижается. Это нужно компенсировать за счёт других видов источников, например тепловой или гидроэнергетики. При этом запускать турбину ТЭЦ-2, как стартер автомобиля, каждый час при появлении туч — технологически невозможно.

«Если ТЭЦ вообще не включена, запустить ее за три минуты, чтобы осуществить автоматический резерв нельзя, поэтому она и не присоединяется в конкретный период. Также и с другими технологиями с гидроэлектростанциями, солнечными и ветровыми станциями», — сказала член правления Augstsprieguma tīkls Гатис Юнгханс.

Сейчас балансировка сети осуществляется оператором высоковольтной сети AST. С 1 июля компания перестанет покрывать расходы на балансировку. Вместо этого их начнут оплачивать сами участники рынка — производители, поставщики и потребители, в зависимости от объёма потребления и создаваемого дисбаланса.

Вводится фиксированная ставка — для обычного домашнего хозяйства, потребляющего около 100 кВт·ч в месяц, это означает дополнительную плату примерно в 30 евроцентов ежемесячно.

Осенью этого года на подстанциях в Туме и Резекне должны появиться мощные аккумуляторы для балансировки сети.

«Когда появятся батареи, AST надо будет меньше покупать услуги балансировки на рынке. И благодаря этому снизятся расходы, которые будут относиться к торговцам электроэнергией. Но почему нам сейчас нужны резервы балансирования, а самих батарей пока нет? Это связано с тем, что нам надо было ускорить синхронизацию с Европой — она произошла на десять месяцев раньше, чем планировалось. Проект с батареями идет по первоначальному плану. И его построят на год раньше», — добавил Гатис Юнгханс.

Батареи, которые помогут балансировать рынок появятся уже в октябре. Ну а пока новым порядком недовольны представители Федерации возобновляемой энергии. Им придется платить больше за балансировку, если их прогнозы по подаче электроэнергии будут неточными. Например, в Литве предусмотрен переходный период в три года: в 2026 году производители и продавцы покрывают 30% затрат на балансировку, в 2027 — 60%, и только с 2028 года — 100%.