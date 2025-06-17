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«Это ужасная сука, его нужно выслать!» - Историк уверена, что латыши не писали друг на друга доносы 9 864

Наша Латвия
Дата публикации: 17.06.2025
Latvijas Avīze
«Это ужасная сука, его нужно выслать!» - Историк уверена, что латыши не писали друг на друга доносы

"Гибридная депортация" — это формирование мнения, так происходит и в наши дни, это также дискредитация Латвии как государства. Это происходит не только сейчас, но известно уже давно, как признала историк Инесе Дреймане в программе TV24 «Личность дня с Велтой Пуриней».

Классическим примером является успешно запущенная 10–15 лет назад утка о том, что латыши сами депортировали друг друга, что латыши сами включали латышей в списки депортируемых, объясняет Дреймане нюансы российской пропаганды.

Она говорит, что против этого есть «лекарство, которое люди сами не хотят принимать — если есть подозрения или догадки, что в родной семье были депортации, то пойдите в архив и ознакомьтесь с соответствующим делом, где можно увидеть, кто принял решение, какая подпись под ним, на каком основании это решение было принято».

Если действительно в решении чекист записал формулировку из сообщения какого-то информатора, что «Это ужесная сука, его нужно выслать!», или обоснованием являются непроверенные слухи, а решение принял не чекист, а сосед, то, пожалуйста, обратитесь к историкам – это будет сенсация, призывает Дреймане.

«Пока никто не пришел. И не придет. Но, конечно, легче верить слухам. Конечно, это дискредитирует как общество, так и государство, одновременно умаляя факт, что о депортациях нужно помнить и говорить, не пытаясь снять ответственность с непосредственных виновников – оккупационного режима и его спецслужб», – объясняет Дреймане.

«Простите! Каждый должен задуматься, почему три года ранее никто не додумался никого депортировать? Потому что Латвия была независимой, Латвия не была оккупированной!» – резюмирует специалист.

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#история #депортация #мнения
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Оставить комментарий

(9)
  • 17-го июня

    доносили, причём сами и с радостью.

    18
    1
  • lg
    lo gos
    17-го июня

    Тетя, историк, за 3 коп. Может, ещё и не такого написать.

    25
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го июня

    Что за чушь несёт эта женщина называющая себя историком? Русский человек не знал ни латышского языка для составления кляузы и ни имён и фамилий тех латышей, которые жили на хуторах. Если у таких "историков" в кармане только справка об окончании 4 классов начальной сельской школы, то тогда ничего удивительного нет.

    30
    1
  • С
    Сарказм
    17-го июня

    Чушь собачья, неужели кто-то в своем уме способен поверить, чтобы в наитоталитарнейшем сталинском СССР хоть что-нибудь (ну вообще хоть что-то), осуществлялось без плана и приказа из Москвы? Более того, абсолютно на всех захваченных территориях сталинские упыри действовали по одному и тому же сценарию, который включал в себя уничтожение (в лучшем случае изоляцию) экономической, политической, общественной и культурной (хотя ту были исключения типа Лациса, тех, кто шел в услужение оккупантам) элиты оккупированных народов: учителей, врачей, юристов, журналистов, политиков, офицерский корпус, народ превращали в быдломассу, с которым уже можно было делать, что угодно. Поэтому пурга про какие-то "доносы", которые якобы на что-то повлияли и что мол не будь их, и репрессий бы никаких не было - разговоры для оабсолютных невежд, идиотов и совкофилов, у которых нет яиц, чтобы взглянуть в зеркало и осознать чудовищность режимов, которым они так преданно служили и в чьих перступлениях соучаствовали

    2
    25
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    17-го июня

    И еще, в большинстве нацистских гетто для евреев были капо из числа самих евреев, которые за лучшую еду и возможность умереть последними из гетто администрировали процесс отправки на расстрел и в газовые камеры. Означает ли это, что это евреи сами себя поубивали и сожгли? Или все же массовые убийцы и исчадия ада, инициировавшие, спланировавшие и контролировавшие весь процесс сидели в Берлине? Нюрнбергский трибунал, который так любят поминать к месту и без оного совкофилы, дал вполне определенный ответ на этот вопрос.

    0
    11
  • A
    Anim
    17-го июня

    Расскажите уже историку национальный состав руководства ЧК/НКВД.

    43
    1
  • A
    Aleks
    17-го июня

    Читал книгу Шехманиса (Глава баскетбольного клуба ВЭФ) о его жизни. Так он так и пишет:Хорошо ,что мама и сестра не дожили до того момента ,когда я нашел в архивах донос на нас от брата отца, Женщина со странной латышской фамилией просто нагло врёт.За деньги или по другим причинам-вопрос открытый.

    88
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го июня

    Если это историк, то бабушка Шланга - Папа римский! Нет ничего проще: обратиться в архив ФСБ РФ - уж доносы-то точно от латышей сегодня скрывать не будут, рассекретят. Нет - надо тыкать пальцем в ту задницу, что заменяет голову. И попадать!

    71
    1
  • Д
    Дед
    17-го июня

    А у чекиста случайно была не латышская фамилия? А у власти, разве не были латыши? А показания давали, разве русские, которые приехали из СССР? Так, что не нужно наводить тень на плетень. Власть была советской, но латышской. Ульманис довел страну до такого экономического чуда, что за рабочую партию проголосовали 90% добравшихся до голосования латвийцев.

    90
    3
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