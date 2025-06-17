«Это ужасная сука, его нужно выслать!» - Историк уверена, что латыши не писали друг на друга доносы

"Гибридная депортация" — это формирование мнения, так происходит и в наши дни, это также дискредитация Латвии как государства. Это происходит не только сейчас, но известно уже давно, как признала историк Инесе Дреймане в программе TV24 «Личность дня с Велтой Пуриней».

Классическим примером является успешно запущенная 10–15 лет назад утка о том, что латыши сами депортировали друг друга, что латыши сами включали латышей в списки депортируемых, объясняет Дреймане нюансы российской пропаганды.

Она говорит, что против этого есть «лекарство, которое люди сами не хотят принимать — если есть подозрения или догадки, что в родной семье были депортации, то пойдите в архив и ознакомьтесь с соответствующим делом, где можно увидеть, кто принял решение, какая подпись под ним, на каком основании это решение было принято».

Если действительно в решении чекист записал формулировку из сообщения какого-то информатора, что «Это ужесная сука, его нужно выслать!», или обоснованием являются непроверенные слухи, а решение принял не чекист, а сосед, то, пожалуйста, обратитесь к историкам – это будет сенсация, призывает Дреймане.

«Пока никто не пришел. И не придет. Но, конечно, легче верить слухам. Конечно, это дискредитирует как общество, так и государство, одновременно умаляя факт, что о депортациях нужно помнить и говорить, не пытаясь снять ответственность с непосредственных виновников – оккупационного режима и его спецслужб», – объясняет Дреймане.

«Простите! Каждый должен задуматься, почему три года ранее никто не додумался никого депортировать? Потому что Латвия была независимой, Латвия не была оккупированной!» – резюмирует специалист.