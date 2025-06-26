Baltijas balss logotype

Мы ответственны за Латвию – министр обороны Канады

Дата публикации: 26.06.2025
Два министра обороны Андрис Спрудс (Латвия) и Дэвид Макгинти (Канада) напутствуют полковника Кристофера Ривза.

ФОТО: LETA

Канада осознаёт свою ответственность перед Латвией и НАТО, заявил министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти в четверг на церемонии смены командира бригады НАТО в Латвии, проходившей на базе в Адажи.

Министр отметил, что за последний год бригада значительно повысила свои способности по защите территории НАТО в случае необходимости.

В ближайшие месяцы возможности бригады будут ещё более укреплены – будут поставлены системы противовоздушной обороны, противотанковое вооружение, а также канадские вертолёты, которые разместят в Лиелварде.

Макгинти подчеркнул, что латвийцы отлично понимают важность бригады, поскольку страна граничит с Россией и находится на внешней границе НАТО.

«Это крупнейшая международная военная миссия Канады, и мы осознаём свою ответственность перед Латвией и НАТО. Я бы сказал, что это критический момент – самый серьёзный со времён холодной войны», — заявил министр.

Макгинти прибыл в Латвию с рабочим визитом в четверг.

В ходе встречи министры обороны Латвии и Канады обсудили вопросы региональной безопасности, усиление многонациональной бригады НАТО под руководством Канады в Латвии, а также поддержку Украины.

В рамках визита Макгинти вместе с министром обороны Андрисом Спрудсом посетил военную базу в Адажи и принял участие в церемонии смены командира бригады НАТО, на которой полковника Седрика Аспиро на посту сменил полковник Кристофер Ривз.

Под командованием полковника Ривза предстоит служить солдатам и офицерам из Канады, Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Швеции.

Латвия строит казармы, ремонтирует дороги, чтобы обеспечить военное сообщение с будущей базой «Цери» в Марусском крае.

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го июня

    Что это за край такой - Марусский, впервые слышу!

    4
    1

