Когда зарабатывание денег важнее безопасности: место в Риге, где водителям суждено «попасться»

В Риге появляется всё больше камер для наказания водителей. Их уже столько, что никакие приложения не помогают понять, где какая установлена. Передача «Zebra» ( TV3 ) осмотрела одно место на улице Бривибас, где водителей наказывают за довольно абсурдную ситуацию.

Учитывая, что камеры по своей сути — это роботы, они не работают по-человечески. В этом недавно убедился один водитель, который, выезжая с парковки магазина на улицу Бривибас, повернул на первую полосу общественного транспорта.

Участок, чтобы выехать с этой полосы, очень короткий. Чтобы сделать это безопасно, необходимо хотя бы немного разогнаться по автобусной и троллейбусной полосе. На этом месте через 25 метров установлена камера, и как только водитель успевает переключиться на вторую передачу, он уже классифицируется как нарушитель.

Конечно, можно попытаться «втиснуться» во вторую полосу, но при обычном повседневном движении это не лучший вариант. Осматривая это место, «Zebra» выяснила — ничто не указывает на то, что водителям нельзя заезжать в первую полосу, и ничто не говорит о том, что это автобусная полоса.

Таким образом, складывается очередная абсурдная ситуация по-латвийски — чтобы совершить манёвр, описанный в законе, приходится рисковать и мешать другим. Это больше похоже на зарабатывание денег, чем на стремление сделать движение безопасным, резюмирует ведущий Паулс Тимротс.