В выходные в Риге состоится Riga Pride

Наша Латвия
Дата публикации: 27.06.2025
В выходные в Риге состоится Riga Pride
Завтра, 28 июня, в рамках завершения недели "Riga Pride" в Риге состоится традиционный прайд («Парад гордости»), сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.

Как отмечают организаторы, в ходе шествия будет праздноваться сила разнообразия и единство государства, одновременно выражая поддержку "права человека в то время, когда они находятся под угрозой". Парад пройдет с 12:00 до 15:00. Традиционное место сбора – Верманский парк, где с 12:00 до 18:00 будут работать информационные палатки партнёров и организаций, магазин и другие мероприятия.

Сегодня у часов "Laima" с 13:00 до 15:00 состоится экскурсия "Riga Queer Tour" на английском языке, в рамках которой будет представлена информация об истории квиров в Риге. С 17:00 до 22:00 в Латвийской академии художеств пройдет бал "The Place of Comfort". Сегодня вечером также запланированы мероприятия в культурном центре Kaņepes, на корабле "Vecrīga", в баре "Skapis" и на улице Кр. Барона, 136.

До завтрашнего дня в художественной галерее "DOM" открыта групповая выставка "Nieki", где представлены личные артефакты квиров и их союзников из Даугавпилса, а также цифровые картины художника Эрена Абрамова. До 29 июня в галерее "Masa" на улице Элизабетес можно посетить персональную выставку "Monster Girls" художницы Синтии "Siins" Укше.

В этом году мероприятия Рижского прайда завершатся 30 июня.

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    Гордые, мужественные и уничтоженные Ливы проклинают современную Ригу!

  • Лк
    Летучий корабль
    27-го июня

    Для иллюстрации особенную "красотку" выбрали. И много на прайде таких? Да уж... Как говорится, дело вкуса.

  • М
    Михаил
    27-го июня

    дело не в принадлежности к тем, или иным политическим партиям, а в самих персонах, которые входят в те или иные партии. В нац. объединении, в Рижской Думе, в сейме хватает тех, которые выдают себя за латышей в карьерных и прочих корыстных целях.

  • lo gos
    lo gos
    27-го июня

    А Ринко ,eсли накрасить и одеть белый парик, прямо звезда получается.

  • 27-го июня

    наконец-то национальное обьеденение показало своё настоящее лицо, догадывался что они одного поля ягоды

  • A
    Aleks
    27-го июня

    В первых рядах,как понимаю пойдет вся семья Клейнберга в составе вице мэров или Ратниекс стыдливо будет махать радужным флагом в туалете РД?Вот он,момент истины для Национального объединения и латышей,его поддерживающих😂

