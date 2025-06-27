В выходные в Риге состоится Riga Pride

Как отмечают организаторы, в ходе шествия будет праздноваться сила разнообразия и единство государства, одновременно выражая поддержку "права человека в то время, когда они находятся под угрозой". Парад пройдет с 12:00 до 15:00. Традиционное место сбора – Верманский парк, где с 12:00 до 18:00 будут работать информационные палатки партнёров и организаций, магазин и другие мероприятия.

Сегодня у часов "Laima" с 13:00 до 15:00 состоится экскурсия "Riga Queer Tour" на английском языке, в рамках которой будет представлена информация об истории квиров в Риге. С 17:00 до 22:00 в Латвийской академии художеств пройдет бал "The Place of Comfort". Сегодня вечером также запланированы мероприятия в культурном центре Kaņepes, на корабле "Vecrīga", в баре "Skapis" и на улице Кр. Барона, 136.

До завтрашнего дня в художественной галерее "DOM" открыта групповая выставка "Nieki", где представлены личные артефакты квиров и их союзников из Даугавпилса, а также цифровые картины художника Эрена Абрамова. До 29 июня в галерее "Masa" на улице Элизабетес можно посетить персональную выставку "Monster Girls" художницы Синтии "Siins" Укше.

В этом году мероприятия Рижского прайда завершатся 30 июня.