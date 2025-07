Your browser does not support the video tag.

В воскресенье сломанные сильным ветром деревья местами перекрыли движение транспорта, а в двух случаях упали на легковые автомобили, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. К 15:30 служба получила более 70 вызовов, связанных с устранением последствий, вызванных ветром. В большинстве случаев деревья упали на проезжую часть, блокируя движение. В двух вызовах — на улице Майя в Резекне и в волости Аудриню Резекненского края — деревья упали на легковые автомобили. Больше всего вызовов поступило из Видземе — 35, в основном из Гулбенского и Мадонского краёв. В окрестностях Риги — 12 вызовов, в Латгалии — 11, в Земгале — пять, а в Курземе — два. Из-за сильных порывов ветра зафиксированы множественные отключения электричества. Без света остались около 5500 клиентов по всей территории страны, сообщили в АО "Sadales tīkls". Около 14:30 предприятие “Латвийские государственные дороги” сообщило, что дерево упало на автодорогу Эргли–Драбеши, из-за чего движение было затруднено. Примерно в течение часа в воскресенье из-за упавшего дерева была перекрыта одна полоса Баускского шоссе. Как сообщал bb.lv ранее, до вечера воскресенья синоптики объявили жёлтое предупреждение в связи с сильным ветром. Ожидалось, что порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду. ДОПОЛНЕНО: Продолжают поступать сообщения о перекрытых дорогах. Дерево упало на высоковольтные провода на дороге Виране-Гроте. Дорога закрыта. Объезд возможен по дорогам: P38 (Цесвайне–Велена), V847 (Озоли-Тирза-Стаки) и V434 (Перле–Краукли): На 20 км Даугавпилсском шоссе (A6) проводились работы по уборке поваленных деревьев. Одна полоса дороги была перекрыта. В настоящее время движение возобновлено: Читайте нас также: Google News

