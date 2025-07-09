Отопление подорожает, но не так сильно. Глава Rīgas Siltums уверен, что это хорошо

Тариф на отопление в Риге может вырасти, однако планируемое повышение, вероятно, будет ниже первоначально поданного, поскольку ищутся решения для снижения затрат.

Председатель правления АО «Rīgas Siltums» Илвар Петерсонс в передаче TV3 «900 секунд» пояснил, что основной причиной роста тарифа является увеличение цен на энергоресурсы: «Мы 20 июня подали новый проект тарифа на тепловую энергию, потому что цены на газ существенно изменились».

Наибольшее повышение ожидается на правом берегу Даугавы, где тепло закупается, а на левом берегу и в Вецмилгрависе, где «Rīgas Siltums» производит тепло самостоятельно, рост составит около 3,5%.

После сообщений о возможном повышении тарифа на 20% в процесс вмешались как Рижская дума, так и Министерство экономики, ища альтернативные решения. «Сейчас активно над этим работаем», — подчеркнул Петерсонс, добавив, что важную роль играют переговоры с «Latvenergo», у которого закупается большая часть тепла на правом берегу, чтобы договориться о более выгодных условиях. Также рассматривается возможность ограничения роста цен в случаях, когда у «Latvenergo» нет остаточного тепла, и на рынке действуют небольшие производители.

Обсуждения о возможностях снижения повышения тарифа ведутся также с Советом по конкуренции, поскольку исторически на «Latvenergo» как на доминирующего игрока рынка были наложены ограничения, влияющие на формирование цен.

«Ситуация изменилась, и нужно снять некоторые ограничения, которые позволили бы “Latvenergo” более гибко предлагать лучшие цены», — указал Петерсонс.

Он также подчеркнул, что в долгосрочной перспективе система теплоснабжения Риги должна измениться, чтобы можно было обеспечить конкурентоспособный тариф для жителей города.

Ожидается, что окончательное решение об изменениях тарифа может быть принято в течение трех месяцев, когда Комиссия по регулированию общественных услуг завершит оценку поданного проекта тарифа. «Выглядит обнадеживающе, что мы найдем компромисс», — сказал Петерсонс, отметив, что существующий тариф не сможет остаться неизменным, но и первоначально поданное повышение, скорее всего, не будет реализовано полностью.