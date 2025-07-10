Baltijas balss logotype

В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков 1 615

Дата публикации: 10.07.2025
В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков
Самоуправление Балвского края в соответствии с документами по планированию административной территории намерено внести изменения в границы Балви и некоторых поселков, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Согласно опубликованной самоуправлением информации, к городу Балви планируется присоединить земельные участки из Кубулской и Балвской волостей. Второй город края — Виляка — останется в существующих границах.

Ряду поселков края планируется присоединить новые земельные участки. Однако есть и такие населённые пункты, территория которых сократится, например, Балтинава, Борисово, Бриежуциемс, Семеново.

В самоуправлении утверждают, что уточнение границ проводится с целью обеспечения соответствия текущему развитию застройки, функциональному зонированию и планированию территориального развития.

В течение этого месяца самоуправление ожидает от жителей вопросы или возражения по поводу планируемых изменений.

(1)
  • Е
    Ехидный
    10-го июля

    присоединяют территории ??? это же рашизм в чистом виде !!!еще и мост между Балви и Алуксне начнут строить !!!

    5
    1

