В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков

Самоуправление Балвского края в соответствии с документами по планированию административной территории намерено внести изменения в границы Балви и некоторых поселков, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Согласно опубликованной самоуправлением информации, к городу Балви планируется присоединить земельные участки из Кубулской и Балвской волостей. Второй город края — Виляка — останется в существующих границах.

Ряду поселков края планируется присоединить новые земельные участки. Однако есть и такие населённые пункты, территория которых сократится, например, Балтинава, Борисово, Бриежуциемс, Семеново.

В самоуправлении утверждают, что уточнение границ проводится с целью обеспечения соответствия текущему развитию застройки, функциональному зонированию и планированию территориального развития.

В течение этого месяца самоуправление ожидает от жителей вопросы или возражения по поводу планируемых изменений.